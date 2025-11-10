Bursa MEXC / Ramalan Harga Kripto / Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) /

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Gaib AI Dollar Alpha USDC untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak AIDAUSDC yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli AIDAUSDC

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Gaib AI Dollar Alpha USDC % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Gaib AI Dollar Alpha USDC Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Gaib AI Dollar Alpha USDC berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.001 pada tahun 2025. Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Gaib AI Dollar Alpha USDC berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.0510 pada tahun 2026. Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan AIDAUSDC yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 1.1036 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan AIDAUSDC yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 1.1587 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran AIDAUSDC pada tahun 2029 ialah $ 1.2167 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran AIDAUSDC pada tahun 2030 ialah $ 1.2775 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Gaib AI Dollar Alpha USDC berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.0810. Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Gaib AI Dollar Alpha USDC berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 3.3897. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 1.001 0.00%

2026 $ 1.0510 5.00%

2027 $ 1.1036 10.25%

2028 $ 1.1587 15.76%

2029 $ 1.2167 21.55%

2030 $ 1.2775 27.63%

2031 $ 1.3414 34.01%

2032 $ 1.4085 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.4789 47.75%

2034 $ 1.5528 55.13%

2035 $ 1.6305 62.89%

2036 $ 1.7120 71.03%

2037 $ 1.7976 79.59%

2038 $ 1.8875 88.56%

2039 $ 1.9819 97.99%

2040 $ 2.0810 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Gaib AI Dollar Alpha USDC Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 1.001 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 1.0011 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 1.0019 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 1.0051 0.41% Ramalan HargaGaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk AIDAUSDC pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $1.001 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaGaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi AIDAUSDC, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.0011 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaGaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi AIDAUSDC, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.0019 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaGaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk AIDAUSDC ialah $1.0051 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Gaib AI Dollar Alpha USDC Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 114.62M$ 114.62M $ 114.62M Bekalan Peredaran 114.77M 114.77M 114.77M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini AIDAUSDC ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, AIDAUSDC mempunyai bekalan edaran sebanyak 114.77M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 114.62M. Lihat Harga Langsung AIDAUSDC

Gaib AI Dollar Alpha USDC Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Gaib AI Dollar Alpha USDC, harga semasa Gaib AI Dollar Alpha USDC ialah 1.001USD. Bekalan edaran Gaib AI Dollar Alpha USDC(AIDAUSDC) ialah 114.77M AIDAUSDC , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $114,620,425 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.20% $ 0.001963 $ 1.004 $ 0.994883

7 Hari 1.57% $ 0.015695 $ 1.0038 $ 0.978492

30 Hari 7.80% $ 0.078058 $ 1.0038 $ 0.978492 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Gaib AI Dollar Alpha USDC telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.001963 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.20% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Gaib AI Dollar Alpha USDC didagangkan pada paras tertinggi $1.0038 dan paras terendah $0.978492 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 1.57% . Trend terkini ini mempamerkan potensi AIDAUSDC untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Gaib AI Dollar Alpha USDC telah mengalami perubahan sebanyak 7.80% , mencerminkan kira-kira $0.078058 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa AIDAUSDC berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Gaib AI Dollar Alpha USDC ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan AIDAUSDC berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Gaib AI Dollar Alpha USDC untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi AIDAUSDC, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Gaib AI Dollar Alpha USDC. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan AIDAUSDC. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum AIDAUSDC untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Gaib AI Dollar Alpha USDC.

Mengapa Ramalan Harga AIDAUSDC Penting?

AIDAUSDC Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahAIDAUSDC berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,AIDAUSDC akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga AIDAUSDC pada bulan depan? Menurut Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) alat ramalan harga, harga AIDAUSDC yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 AIDAUSDC pada tahun 2026? Harga 1Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, AIDAUSDC akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga AIDAUSDC pada tahun 2027? Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 AIDAUSDC menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga AIDAUSDC pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga AIDAUSDC pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 AIDAUSDC pada tahun 2030? Harga 1Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, AIDAUSDC akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga AIDAUSDC untuk 2040? Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 AIDAUSDC menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang