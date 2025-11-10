Gala Music (MUSIC) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Gala Music untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak MUSIC yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Gala Music % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Gala Music Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Gala Music (MUSIC) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Gala Music berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004410 pada tahun 2025. Gala Music (MUSIC) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Gala Music berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004630 pada tahun 2026. Gala Music (MUSIC) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MUSIC yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.004862 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Gala Music (MUSIC) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan MUSIC yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.005105 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Gala Music (MUSIC) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MUSIC pada tahun 2029 ialah $ 0.005360 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Gala Music (MUSIC) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran MUSIC pada tahun 2030 ialah $ 0.005628 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Gala Music (MUSIC) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Gala Music berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.009168. Gala Music (MUSIC) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Gala Music berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.014934. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.004410 0.00%

2026 $ 0.004630 5.00%

2027 $ 0.004862 10.25%

2028 $ 0.005105 15.76%

2029 $ 0.005360 21.55%

2030 $ 0.005628 27.63%

2031 $ 0.005910 34.01%

2032 $ 0.006205 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.006516 47.75%

2034 $ 0.006841 55.13%

2035 $ 0.007183 62.89%

2036 $ 0.007543 71.03%

2037 $ 0.007920 79.59%

2038 $ 0.008316 88.56%

2039 $ 0.008732 97.99%

2040 $ 0.009168 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Gala Music Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.004410 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.004410 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.004414 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.004428 0.41% Ramalan HargaGala Music (MUSIC) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk MUSIC pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.004410 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaGala Music (MUSIC) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi MUSIC, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.004410 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaGala Music (MUSIC) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi MUSIC, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.004414 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaGala Music (MUSIC)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk MUSIC ialah $0.004428 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Gala Music Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 699.00K$ 699.00K $ 699.00K Bekalan Peredaran 158.49M 158.49M 158.49M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini MUSIC ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, MUSIC mempunyai bekalan edaran sebanyak 158.49M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 699.00K. Lihat Harga Langsung MUSIC

Gala Music Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Gala Music, harga semasa Gala Music ialah 0.004410USD. Bekalan edaran Gala Music(MUSIC) ialah 158.49M MUSIC , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $698,995 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 11.97% $ 0.000471 $ 0.004522 $ 0.003938

7 Hari -28.34% $ -0.001249 $ 0.007734 $ 0.003938

30 Hari -50.53% $ -0.002228 $ 0.007734 $ 0.003938 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Gala Music telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000471 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 11.97% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Gala Music didagangkan pada paras tertinggi $0.007734 dan paras terendah $0.003938 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -28.34% . Trend terkini ini mempamerkan potensi MUSIC untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Gala Music telah mengalami perubahan sebanyak -50.53% , mencerminkan kira-kira $-0.002228 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa MUSIC berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Gala Music (MUSIC) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Gala Music ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan MUSIC berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Gala Music untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi MUSIC, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Gala Music. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan MUSIC. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum MUSIC untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Gala Music.

Mengapa Ramalan Harga MUSIC Penting?

MUSIC Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahMUSIC berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,MUSIC akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga MUSIC pada bulan depan? Menurut Gala Music (MUSIC) alat ramalan harga, harga MUSIC yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 MUSIC pada tahun 2026? Harga 1Gala Music (MUSIC) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, MUSIC akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga MUSIC pada tahun 2027? Gala Music (MUSIC) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 MUSIC menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga MUSIC pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Gala Music (MUSIC) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga MUSIC pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Gala Music (MUSIC) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 MUSIC pada tahun 2030? Harga 1Gala Music (MUSIC) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, MUSIC akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga MUSIC untuk 2040? Gala Music (MUSIC) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 MUSIC menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang