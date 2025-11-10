Gama Token (GAMA) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Gama Token untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak GAMA yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Gama Token % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Gama Token Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Gama Token (GAMA) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Gama Token berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.764393 pada tahun 2025. Gama Token (GAMA) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Gama Token berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.802612 pada tahun 2026. Gama Token (GAMA) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GAMA yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.842743 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Gama Token (GAMA) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GAMA yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.884880 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Gama Token (GAMA) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GAMA pada tahun 2029 ialah $ 0.929124 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Gama Token (GAMA) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GAMA pada tahun 2030 ialah $ 0.975580 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Gama Token (GAMA) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Gama Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.5891. Gama Token (GAMA) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Gama Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.5885. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.764393 0.00%

2026 $ 0.802612 5.00%

2027 $ 0.842743 10.25%

2028 $ 0.884880 15.76%

2029 $ 0.929124 21.55%

2030 $ 0.975580 27.63%

2031 $ 1.0243 34.01%

2032 $ 1.0755 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.1293 47.75%

2034 $ 1.1858 55.13%

2035 $ 1.2451 62.89%

2036 $ 1.3073 71.03%

2037 $ 1.3727 79.59%

2038 $ 1.4413 88.56%

2039 $ 1.5134 97.99%

2040 $ 1.5891 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Gama Token Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.764393 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.764497 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.765125 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.767534 0.41% Ramalan HargaGama Token (GAMA) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk GAMA pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.764393 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaGama Token (GAMA) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi GAMA, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.764497 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaGama Token (GAMA) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi GAMA, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.765125 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaGama Token (GAMA)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk GAMA ialah $0.767534 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Gama Token Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 76.46M$ 76.46M $ 76.46M Bekalan Peredaran 100.03M 100.03M 100.03M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini GAMA ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, GAMA mempunyai bekalan edaran sebanyak 100.03M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 76.46M. Lihat Harga Langsung GAMA

Gama Token Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Gama Token, harga semasa Gama Token ialah 0.764393USD. Bekalan edaran Gama Token(GAMA) ialah 100.03M GAMA , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $76,460,695 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0 $ 0.764393 $ 0.764393

7 Hari 0.00% $ 0 $ 0.764393 $ 0.764393

30 Hari 0.00% $ 0 $ 0.764393 $ 0.764393 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Gama Token telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Gama Token didagangkan pada paras tertinggi $0.764393 dan paras terendah $0.764393 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.00% . Trend terkini ini mempamerkan potensi GAMA untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Gama Token telah mengalami perubahan sebanyak 0.00% , mencerminkan kira-kira $0 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa GAMA berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Gama Token (GAMA) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Gama Token ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan GAMA berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Gama Token untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi GAMA, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Gama Token. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan GAMA. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum GAMA untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Gama Token.

Mengapa Ramalan Harga GAMA Penting?

GAMA Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

