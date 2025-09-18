Game Fantasy (GFT) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Game Fantasy untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak GFT yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Game Fantasy % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Game Fantasy Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Game Fantasy (GFT) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Game Fantasy berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.011137 pada tahun 2025. Game Fantasy (GFT) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Game Fantasy berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.011694 pada tahun 2026. Game Fantasy (GFT) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GFT yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.012279 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Game Fantasy (GFT) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GFT yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.012893 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Game Fantasy (GFT) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GFT pada tahun 2029 ialah $ 0.013537 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Game Fantasy (GFT) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GFT pada tahun 2030 ialah $ 0.014214 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Game Fantasy (GFT) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Game Fantasy berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.023154. Game Fantasy (GFT) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Game Fantasy berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.037716. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.011137 0.00%

Statistik Harga Game Fantasy Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 130.58K$ 130.58K $ 130.58K Bekalan Peredaran 11.73M 11.73M 11.73M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini GFT ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, GFT mempunyai bekalan edaran sebanyak 11.73M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 130.58K. Lihat Harga Langsung GFT

Game Fantasy Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Game Fantasy, harga semasa Game Fantasy ialah 0.011137USD. Bekalan edaran Game Fantasy(GFT) ialah 11.73M GFT , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $130,583 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.49% $ 0 $ 0.011597 $ 0.010504

7 Hari -11.42% $ -0.001271 $ 0.012795 $ 0.010505

30 Hari -11.96% $ -0.001332 $ 0.012795 $ 0.010505 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Game Fantasy telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.49% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Game Fantasy didagangkan pada paras tertinggi $0.012795 dan paras terendah $0.010505 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -11.42% . Trend terkini ini mempamerkan potensi GFT untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Game Fantasy telah mengalami perubahan sebanyak -11.96% , mencerminkan kira-kira $-0.001332 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa GFT berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Game Fantasy (GFT) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Game Fantasy ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan GFT berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Game Fantasy untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi GFT, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Game Fantasy. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan GFT. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum GFT untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Game Fantasy.

Mengapa Ramalan Harga GFT Penting?

GFT Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahGFT berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,GFT akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga GFT pada bulan depan? Menurut Game Fantasy (GFT) alat ramalan harga, harga GFT yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 GFT pada tahun 2026? Harga 1Game Fantasy (GFT) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, GFT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga GFT pada tahun 2027? Game Fantasy (GFT) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 GFT menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga GFT pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Game Fantasy (GFT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga GFT pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Game Fantasy (GFT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 GFT pada tahun 2030? Harga 1Game Fantasy (GFT) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, GFT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga GFT untuk 2040? Game Fantasy (GFT) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 GFT menjelang tahun 2040.