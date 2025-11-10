Gamestop xStock (GMEX) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Gamestop xStock untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak GMEX yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Gamestop xStock Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Gamestop xStock (GMEX) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Gamestop xStock berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 27.48 pada tahun 2025. Gamestop xStock (GMEX) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Gamestop xStock berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 28.8540 pada tahun 2026. Gamestop xStock (GMEX) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GMEX yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 30.2967 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Gamestop xStock (GMEX) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GMEX yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 31.8115 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Gamestop xStock (GMEX) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GMEX pada tahun 2029 ialah $ 33.4021 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Gamestop xStock (GMEX) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GMEX pada tahun 2030 ialah $ 35.0722 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Gamestop xStock (GMEX) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Gamestop xStock berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 57.1289. Gamestop xStock (GMEX) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Gamestop xStock berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 93.0570. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 27.48 0.00%

2026 $ 28.8540 5.00%

2027 $ 30.2967 10.25%

2028 $ 31.8115 15.76%

2029 $ 33.4021 21.55%

2030 $ 35.0722 27.63%

2031 $ 36.8258 34.01%

2032 $ 38.6671 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 40.6004 47.75%

2034 $ 42.6304 55.13%

2035 $ 44.7620 62.89%

2036 $ 47.0001 71.03%

2037 $ 49.3501 79.59%

2038 $ 51.8176 88.56%

2039 $ 54.4085 97.99%

Ramalan Harga Gamestop xStock Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 27.48 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 27.4837 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 27.5063 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 27.5929 0.41% Ramalan HargaGamestop xStock (GMEX) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk GMEX pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $27.48 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaGamestop xStock (GMEX) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi GMEX, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $27.4837 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaGamestop xStock (GMEX) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi GMEX, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $27.5063 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaGamestop xStock (GMEX)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk GMEX ialah $27.5929 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Gamestop xStock Semasa Harga Semasa Perubahan Harga (24J) Modal Pasaran $ 612.74K Bekalan Peredaran 22.30K Kelantangan (24J) Harga terkini GMEX ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, GMEX mempunyai bekalan edaran sebanyak 22.30K dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 612.74K.

Gamestop xStock Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Gamestop xStock, harga semasa Gamestop xStock ialah 27.48USD. Bekalan edaran Gamestop xStock(GMEX) ialah 22.30K GMEX , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $612,738 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0 $ 27.48 $ 27.48

7 Hari 0.00% $ 0 $ 27.4823 $ 27.4823

30 Hari 0.00% $ 0 $ 27.4823 $ 27.4823 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Gamestop xStock telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Gamestop xStock didagangkan pada paras tertinggi $27.4823 dan paras terendah $27.4823 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.00% . Trend terkini ini mempamerkan potensi GMEX untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Gamestop xStock telah mengalami perubahan sebanyak 0.00% , mencerminkan kira-kira $0 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa GMEX berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Gamestop xStock (GMEX) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Gamestop xStock ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan GMEX berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Gamestop xStock untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi GMEX, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Gamestop xStock. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan GMEX. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum GMEX untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Gamestop xStock.

Mengapa Ramalan Harga GMEX Penting?

GMEX Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahGMEX berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,GMEX akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga GMEX pada bulan depan? Menurut Gamestop xStock (GMEX) alat ramalan harga, harga GMEX yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 GMEX pada tahun 2026? Harga 1Gamestop xStock (GMEX) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, GMEX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga GMEX pada tahun 2027? Gamestop xStock (GMEX) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 GMEX menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga GMEX pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Gamestop xStock (GMEX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga GMEX pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Gamestop xStock (GMEX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 GMEX pada tahun 2030? Harga 1Gamestop xStock (GMEX) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, GMEX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga GMEX untuk 2040? Gamestop xStock (GMEX) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 GMEX menjelang tahun 2040.