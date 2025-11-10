Geez PNutz (PNUTZ) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Geez PNutz untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak PNUTZ yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Geez PNutz % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Geez PNutz Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Geez PNutz (PNUTZ) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Geez PNutz berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.32591 pada tahun 2025. Geez PNutz (PNUTZ) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Geez PNutz berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.342205 pada tahun 2026. Geez PNutz (PNUTZ) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PNUTZ yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.359315 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Geez PNutz (PNUTZ) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PNUTZ yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.377281 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Geez PNutz (PNUTZ) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PNUTZ pada tahun 2029 ialah $ 0.396145 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Geez PNutz (PNUTZ) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PNUTZ pada tahun 2030 ialah $ 0.415952 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Geez PNutz (PNUTZ) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Geez PNutz berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.677543. Geez PNutz (PNUTZ) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Geez PNutz berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.1036. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.32591 0.00%

2026 $ 0.342205 5.00%

2027 $ 0.359315 10.25%

2028 $ 0.377281 15.76%

2029 $ 0.396145 21.55%

2030 $ 0.415952 27.63%

2031 $ 0.436750 34.01%

2032 $ 0.458588 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.481517 47.75%

2034 $ 0.505593 55.13%

2035 $ 0.530873 62.89%

2036 $ 0.557416 71.03%

2037 $ 0.585287 79.59%

2038 $ 0.614551 88.56%

2039 $ 0.645279 97.99%

2040 $ 0.677543 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Geez PNutz Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.32591 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.325954 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.326222 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.327249 0.41% Ramalan HargaGeez PNutz (PNUTZ) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk PNUTZ pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.32591 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaGeez PNutz (PNUTZ) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi PNUTZ, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.325954 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaGeez PNutz (PNUTZ) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi PNUTZ, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.326222 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaGeez PNutz (PNUTZ)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk PNUTZ ialah $0.327249 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Geez PNutz Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 126.78K$ 126.78K $ 126.78K Bekalan Peredaran 389.00K 389.00K 389.00K Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) --

Geez PNutz Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Geez PNutz, harga semasa Geez PNutz ialah 0.32591USD. Bekalan edaran Geez PNutz(PNUTZ) ialah 389.00K PNUTZ , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $126,779 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 5.21% $ 0.016130 $ 0.328712 $ 0.306524

7 Hari 28.75% $ 0.093695 $ 0.347416 $ 0.220712

30 Hari 27.75% $ 0.090438 $ 0.347416 $ 0.220712 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Geez PNutz telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.016130 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 5.21% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Geez PNutz didagangkan pada paras tertinggi $0.347416 dan paras terendah $0.220712 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 28.75% . Trend terkini ini mempamerkan potensi PNUTZ untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Geez PNutz telah mengalami perubahan sebanyak 27.75% , mencerminkan kira-kira $0.090438 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa PNUTZ berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Geez PNutz (PNUTZ) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Geez PNutz ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan PNUTZ berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Geez PNutz untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi PNUTZ, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Geez PNutz. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan PNUTZ. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum PNUTZ untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Geez PNutz.

Mengapa Ramalan Harga PNUTZ Penting?

PNUTZ Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

