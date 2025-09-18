Genesis Worlds (GENESIS) Ramalan Harga (USD)

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Genesis Worlds % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Genesis Worlds Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Genesis Worlds (GENESIS) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Genesis Worlds berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000246 pada tahun 2025. Genesis Worlds (GENESIS) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Genesis Worlds berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000258 pada tahun 2026. Genesis Worlds (GENESIS) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GENESIS yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.000271 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Genesis Worlds (GENESIS) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GENESIS yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.000285 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Genesis Worlds (GENESIS) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GENESIS pada tahun 2029 ialah $ 0.000299 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Genesis Worlds (GENESIS) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GENESIS pada tahun 2030 ialah $ 0.000314 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Genesis Worlds (GENESIS) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Genesis Worlds berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000512. Genesis Worlds (GENESIS) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Genesis Worlds berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000834. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000246 0.00%

2026 $ 0.000258 5.00%

2027 $ 0.000271 10.25%

2028 $ 0.000285 15.76%

2029 $ 0.000299 21.55%

2030 $ 0.000314 27.63%

2031 $ 0.000330 34.01%

2032 $ 0.000346 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.000364 47.75%

2034 $ 0.000382 55.13%

2035 $ 0.000401 62.89%

2036 $ 0.000421 71.03%

2037 $ 0.000442 79.59%

2038 $ 0.000464 88.56%

2039 $ 0.000488 97.99%

2040 $ 0.000512 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Genesis Worlds Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.000246 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.000246 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.000246 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.000247 0.41% Ramalan HargaGenesis Worlds (GENESIS) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk GENESIS pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.000246 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaGenesis Worlds (GENESIS) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi GENESIS, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000246 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaGenesis Worlds (GENESIS) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi GENESIS, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000246 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaGenesis Worlds (GENESIS)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk GENESIS ialah $0.000247 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Genesis Worlds Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Genesis Worlds, harga semasa Genesis Worlds ialah 0.000246USD. Bekalan edaran Genesis Worlds(GENESIS) ialah 222.09M GENESIS , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $54,758 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.56% $ 0 $ 0.000246 $ 0.000244

7 Hari -21.75% $ -0.000053 $ 0.000337 $ 0.000244

30 Hari -26.59% $ -0.000065 $ 0.000337 $ 0.000244 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Genesis Worlds telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.56% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Genesis Worlds didagangkan pada paras tertinggi $0.000337 dan paras terendah $0.000244 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -21.75% . Trend terkini ini mempamerkan potensi GENESIS untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Genesis Worlds telah mengalami perubahan sebanyak -26.59% , mencerminkan kira-kira $-0.000065 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa GENESIS berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Genesis Worlds (GENESIS) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Genesis Worlds ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan GENESIS berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Genesis Worlds untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi GENESIS, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Genesis Worlds. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan GENESIS. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum GENESIS untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Genesis Worlds.

Mengapa Ramalan Harga GENESIS Penting?

GENESIS Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahGENESIS berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,GENESIS akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga GENESIS pada bulan depan? Menurut Genesis Worlds (GENESIS) alat ramalan harga, harga GENESIS yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 GENESIS pada tahun 2026? Harga 1Genesis Worlds (GENESIS) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, GENESIS akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga GENESIS pada tahun 2027? Genesis Worlds (GENESIS) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 GENESIS menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga GENESIS pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Genesis Worlds (GENESIS) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga GENESIS pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Genesis Worlds (GENESIS) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 GENESIS pada tahun 2030? Harga 1Genesis Worlds (GENESIS) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, GENESIS akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga GENESIS untuk 2040? Genesis Worlds (GENESIS) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 GENESIS menjelang tahun 2040.