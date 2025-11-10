Genopets (GENE) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Genopets untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak GENE yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Genopets % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Genopets Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Genopets (GENE) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Genopets berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.007375 pada tahun 2025. Genopets (GENE) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Genopets berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.007744 pada tahun 2026. Genopets (GENE) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GENE yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.008131 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Genopets (GENE) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GENE yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.008538 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Genopets (GENE) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GENE pada tahun 2029 ialah $ 0.008965 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Genopets (GENE) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GENE pada tahun 2030 ialah $ 0.009413 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Genopets (GENE) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Genopets berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.015333. Genopets (GENE) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Genopets berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.024977. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.007375 0.00%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.007406 0.41% Ramalan HargaGenopets (GENE) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk GENE pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.007375 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaGenopets (GENE) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi GENE, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.007376 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaGenopets (GENE) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi GENE, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.007382 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaGenopets (GENE)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk GENE ialah $0.007406 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Genopets Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 629.94K$ 629.94K $ 629.94K Bekalan Peredaran 85.64M 85.64M 85.64M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini GENE ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, GENE mempunyai bekalan edaran sebanyak 85.64M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 629.94K. Lihat Harga Langsung GENE

Genopets Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Genopets, harga semasa Genopets ialah 0.007375USD. Bekalan edaran Genopets(GENE) ialah 85.64M GENE , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $629,941 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 8.61% $ 0.000585 $ 0.007469 $ 0.006746

7 Hari 13.38% $ 0.000986 $ 0.007425 $ 0.005256

30 Hari 38.21% $ 0.002818 $ 0.007425 $ 0.005256 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Genopets telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000585 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 8.61% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Genopets didagangkan pada paras tertinggi $0.007425 dan paras terendah $0.005256 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 13.38% . Trend terkini ini mempamerkan potensi GENE untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Genopets telah mengalami perubahan sebanyak 38.21% , mencerminkan kira-kira $0.002818 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa GENE berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Genopets (GENE) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Genopets ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan GENE berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Genopets untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi GENE, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Genopets. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan GENE. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum GENE untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Genopets.

Mengapa Ramalan Harga GENE Penting?

GENE Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahGENE berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,GENE akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga GENE pada bulan depan? Menurut Genopets (GENE) alat ramalan harga, harga GENE yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 GENE pada tahun 2026? Harga 1Genopets (GENE) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, GENE akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga GENE pada tahun 2027? Genopets (GENE) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 GENE menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga GENE pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Genopets (GENE) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga GENE pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Genopets (GENE) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 GENE pada tahun 2030? Harga 1Genopets (GENE) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, GENE akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga GENE untuk 2040? Genopets (GENE) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 GENE menjelang tahun 2040.