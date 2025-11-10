GIFT (GIFT) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga GIFT untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak GIFT yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli GIFT

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga GIFT % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan GIFT Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) GIFT (GIFT) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, GIFT berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.130399 pada tahun 2025. GIFT (GIFT) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, GIFT berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.136918 pada tahun 2026. GIFT (GIFT) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GIFT yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.143764 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. GIFT (GIFT) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GIFT yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.150953 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. GIFT (GIFT) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GIFT pada tahun 2029 ialah $ 0.158500 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. GIFT (GIFT) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GIFT pada tahun 2030 ialah $ 0.166425 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. GIFT (GIFT) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga GIFT berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.271090. GIFT (GIFT) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga GIFT berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.441577. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.130399 0.00%

2026 $ 0.136918 5.00%

2027 $ 0.143764 10.25%

2028 $ 0.150953 15.76%

2029 $ 0.158500 21.55%

2030 $ 0.166425 27.63%

2031 $ 0.174747 34.01%

2032 $ 0.183484 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.192658 47.75%

2034 $ 0.202291 55.13%

2035 $ 0.212406 62.89%

2036 $ 0.223026 71.03%

2037 $ 0.234177 79.59%

2038 $ 0.245886 88.56%

2039 $ 0.258181 97.99%

2040 $ 0.271090 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga GIFT Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.130399 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.130416 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.130524 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.130934 0.41% Ramalan HargaGIFT (GIFT) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk GIFT pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.130399 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaGIFT (GIFT) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi GIFT, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.130416 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaGIFT (GIFT) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi GIFT, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.130524 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaGIFT (GIFT)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk GIFT ialah $0.130934 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga GIFT Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 409.26K$ 409.26K $ 409.26K Bekalan Peredaran 3.14M 3.14M 3.14M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini GIFT ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, GIFT mempunyai bekalan edaran sebanyak 3.14M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 409.26K. Lihat Harga Langsung GIFT

GIFT Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung GIFT, harga semasa GIFT ialah 0.130399USD. Bekalan edaran GIFT(GIFT) ialah 3.14M GIFT , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $409,258 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 1.40% $ 0.001797 $ 0.13034 $ 0.128593

7 Hari 1.06% $ 0.001386 $ 0.130398 $ 0.125156

30 Hari 4.22% $ 0.005499 $ 0.130398 $ 0.125156 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GIFT telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.001797 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 1.40% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, GIFT didagangkan pada paras tertinggi $0.130398 dan paras terendah $0.125156 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 1.06% . Trend terkini ini mempamerkan potensi GIFT untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, GIFT telah mengalami perubahan sebanyak 4.22% , mencerminkan kira-kira $0.005499 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa GIFT berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga GIFT (GIFT) Berfungsi? Modul Ramalan Harga GIFT ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan GIFT berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap GIFT untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi GIFT, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga GIFT. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan GIFT. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum GIFT untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan GIFT.

Mengapa Ramalan Harga GIFT Penting?

GIFT Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahGIFT berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,GIFT akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga GIFT pada bulan depan? Menurut GIFT (GIFT) alat ramalan harga, harga GIFT yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 GIFT pada tahun 2026? Harga 1GIFT (GIFT) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, GIFT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga GIFT pada tahun 2027? GIFT (GIFT) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 GIFT menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga GIFT pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, GIFT (GIFT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga GIFT pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, GIFT (GIFT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 GIFT pada tahun 2030? Harga 1GIFT (GIFT) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, GIFT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga GIFT untuk 2040? GIFT (GIFT) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 GIFT menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang