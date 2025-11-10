GMEOW (GMEOW) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga GMEOW untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak GMEOW yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli GMEOW

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga GMEOW % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan GMEOW Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) GMEOW (GMEOW) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, GMEOW berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004494 pada tahun 2025. GMEOW (GMEOW) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, GMEOW berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004719 pada tahun 2026. GMEOW (GMEOW) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GMEOW yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.004955 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. GMEOW (GMEOW) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GMEOW yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.005203 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. GMEOW (GMEOW) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GMEOW pada tahun 2029 ialah $ 0.005463 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. GMEOW (GMEOW) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GMEOW pada tahun 2030 ialah $ 0.005736 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. GMEOW (GMEOW) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga GMEOW berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.009343. GMEOW (GMEOW) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga GMEOW berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.015220. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.004494 0.00%

2026 $ 0.004719 5.00%

2027 $ 0.004955 10.25%

2028 $ 0.005203 15.76%

2029 $ 0.005463 21.55%

2030 $ 0.005736 27.63%

2031 $ 0.006023 34.01%

2032 $ 0.006324 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.006640 47.75%

2034 $ 0.006972 55.13%

2035 $ 0.007321 62.89%

2036 $ 0.007687 71.03%

2037 $ 0.008071 79.59%

2038 $ 0.008475 88.56%

2039 $ 0.008898 97.99%

2040 $ 0.009343 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga GMEOW Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.004494 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.004495 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.004498 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.004513 0.41% Ramalan HargaGMEOW (GMEOW) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk GMEOW pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.004494 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaGMEOW (GMEOW) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi GMEOW, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.004495 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaGMEOW (GMEOW) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi GMEOW, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.004498 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaGMEOW (GMEOW)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk GMEOW ialah $0.004513 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga GMEOW Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 4.46M$ 4.46M $ 4.46M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini GMEOW ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, GMEOW mempunyai bekalan edaran sebanyak 1.00B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 4.46M. Lihat Harga Langsung GMEOW

GMEOW Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung GMEOW, harga semasa GMEOW ialah 0.004494USD. Bekalan edaran GMEOW(GMEOW) ialah 1.00B GMEOW , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $4,462,007 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 2.05% $ 0 $ 0.004740 $ 0.004315

7 Hari -32.77% $ -0.001472 $ 0.015584 $ 0.003729

30 Hari -68.12% $ -0.003061 $ 0.015584 $ 0.003729 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GMEOW telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 2.05% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, GMEOW didagangkan pada paras tertinggi $0.015584 dan paras terendah $0.003729 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -32.77% . Trend terkini ini mempamerkan potensi GMEOW untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, GMEOW telah mengalami perubahan sebanyak -68.12% , mencerminkan kira-kira $-0.003061 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa GMEOW berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga GMEOW (GMEOW) Berfungsi? Modul Ramalan Harga GMEOW ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan GMEOW berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap GMEOW untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi GMEOW, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga GMEOW. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan GMEOW. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum GMEOW untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan GMEOW.

Mengapa Ramalan Harga GMEOW Penting?

GMEOW Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahGMEOW berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,GMEOW akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga GMEOW pada bulan depan? Menurut GMEOW (GMEOW) alat ramalan harga, harga GMEOW yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 GMEOW pada tahun 2026? Harga 1GMEOW (GMEOW) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, GMEOW akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga GMEOW pada tahun 2027? GMEOW (GMEOW) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 GMEOW menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga GMEOW pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, GMEOW (GMEOW) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga GMEOW pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, GMEOW (GMEOW) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 GMEOW pada tahun 2030? Harga 1GMEOW (GMEOW) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, GMEOW akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga GMEOW untuk 2040? GMEOW (GMEOW) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 GMEOW menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang