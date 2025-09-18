GNME MINING GAME (GNME) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga GNME MINING GAME untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak GNME yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga GNME MINING GAME % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan GNME MINING GAME Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) GNME MINING GAME (GNME) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, GNME MINING GAME berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.026858 pada tahun 2025. GNME MINING GAME (GNME) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, GNME MINING GAME berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.028201 pada tahun 2026. GNME MINING GAME (GNME) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GNME yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.029611 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. GNME MINING GAME (GNME) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GNME yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.031092 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. GNME MINING GAME (GNME) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GNME pada tahun 2029 ialah $ 0.032646 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. GNME MINING GAME (GNME) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GNME pada tahun 2030 ialah $ 0.034279 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. GNME MINING GAME (GNME) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga GNME MINING GAME berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.055836. GNME MINING GAME (GNME) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga GNME MINING GAME berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.090952. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.026858 0.00%

2026 $ 0.028201 5.00%

2027 $ 0.029611 10.25%

2028 $ 0.031092 15.76%

2029 $ 0.032646 21.55%

2030 $ 0.034279 27.63%

2031 $ 0.035993 34.01%

2032 $ 0.037792 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.039682 47.75%

2034 $ 0.041666 55.13%

2035 $ 0.043749 62.89%

2036 $ 0.045937 71.03%

2037 $ 0.048234 79.59%

2038 $ 0.050645 88.56%

2039 $ 0.053178 97.99%

2040 $ 0.055836 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga GNME MINING GAME Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.026858 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.026862 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.026884 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.026968 0.41% Ramalan HargaGNME MINING GAME (GNME) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk GNME pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.026858 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaGNME MINING GAME (GNME) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi GNME, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.026862 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaGNME MINING GAME (GNME) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi GNME, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.026884 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaGNME MINING GAME (GNME)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk GNME ialah $0.026968 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga GNME MINING GAME Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 188.06K$ 188.06K $ 188.06K Bekalan Peredaran 7.00M 7.00M 7.00M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini GNME ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, GNME mempunyai bekalan edaran sebanyak 7.00M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 188.06K. Lihat Harga Langsung GNME

GNME MINING GAME Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung GNME MINING GAME, harga semasa GNME MINING GAME ialah 0.026858USD. Bekalan edaran GNME MINING GAME(GNME) ialah 7.00M GNME , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $188,056 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 5.55% $ 0.001413 $ 0.026981 $ 0.024898

7 Hari 12.63% $ 0.003391 $ 0.028047 $ 0.019887

30 Hari 36.02% $ 0.009673 $ 0.028047 $ 0.019887 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GNME MINING GAME telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.001413 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 5.55% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, GNME MINING GAME didagangkan pada paras tertinggi $0.028047 dan paras terendah $0.019887 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 12.63% . Trend terkini ini mempamerkan potensi GNME untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, GNME MINING GAME telah mengalami perubahan sebanyak 36.02% , mencerminkan kira-kira $0.009673 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa GNME berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga GNME MINING GAME (GNME) Berfungsi? Modul Ramalan Harga GNME MINING GAME ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan GNME berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap GNME MINING GAME untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi GNME, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga GNME MINING GAME. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan GNME. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum GNME untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan GNME MINING GAME.

Mengapa Ramalan Harga GNME Penting?

GNME Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahGNME berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,GNME akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga GNME pada bulan depan? Menurut GNME MINING GAME (GNME) alat ramalan harga, harga GNME yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 GNME pada tahun 2026? Harga 1GNME MINING GAME (GNME) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, GNME akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga GNME pada tahun 2027? GNME MINING GAME (GNME) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 GNME menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga GNME pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, GNME MINING GAME (GNME) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga GNME pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, GNME MINING GAME (GNME) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 GNME pada tahun 2030? Harga 1GNME MINING GAME (GNME) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, GNME akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga GNME untuk 2040? GNME MINING GAME (GNME) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 GNME menjelang tahun 2040.