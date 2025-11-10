God The Dog (GOD) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga God The Dog untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak GOD yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga God The Dog % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan God The Dog Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) God The Dog (GOD) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, God The Dog berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000917 pada tahun 2025. God The Dog (GOD) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, God The Dog berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000963 pada tahun 2026. God The Dog (GOD) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GOD yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.001011 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. God The Dog (GOD) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GOD yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.001062 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. God The Dog (GOD) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GOD pada tahun 2029 ialah $ 0.001115 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. God The Dog (GOD) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GOD pada tahun 2030 ialah $ 0.001171 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. God The Dog (GOD) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga God The Dog berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001907. God The Dog (GOD) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga God The Dog berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.003107. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000917 0.00%

2026 $ 0.000963 5.00%

2027 $ 0.001011 10.25%

2028 $ 0.001062 15.76%

2029 $ 0.001115 21.55%

2030 $ 0.001171 27.63%

2031 $ 0.001229 34.01%

2032 $ 0.001291 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.001355 47.75%

2034 $ 0.001423 55.13%

2035 $ 0.001494 62.89%

2036 $ 0.001569 71.03%

2037 $ 0.001647 79.59%

2038 $ 0.001730 88.56%

2039 $ 0.001816 97.99%

2040 $ 0.001907 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga God The Dog Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.000917 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.000917 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.000918 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.000921 0.41% Ramalan HargaGod The Dog (GOD) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk GOD pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.000917 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaGod The Dog (GOD) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi GOD, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000917 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaGod The Dog (GOD) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi GOD, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000918 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaGod The Dog (GOD)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk GOD ialah $0.000921 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga God The Dog Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 912.08K$ 912.08K $ 912.08K Bekalan Peredaran 991.33M 991.33M 991.33M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini GOD ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, GOD mempunyai bekalan edaran sebanyak 991.33M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 912.08K. Lihat Harga Langsung GOD

God The Dog Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung God The Dog, harga semasa God The Dog ialah 0.000917USD. Bekalan edaran God The Dog(GOD) ialah 991.33M GOD , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $912,075 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 34.04% $ 0.000233 $ 0.000954 $ 0.000682

7 Hari 49.54% $ 0.000454 $ 0.001303 $ 0.000509

30 Hari -32.00% $ -0.000293 $ 0.001303 $ 0.000509 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, God The Dog telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000233 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 34.04% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, God The Dog didagangkan pada paras tertinggi $0.001303 dan paras terendah $0.000509 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 49.54% . Trend terkini ini mempamerkan potensi GOD untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, God The Dog telah mengalami perubahan sebanyak -32.00% , mencerminkan kira-kira $-0.000293 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa GOD berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga God The Dog (GOD) Berfungsi? Modul Ramalan Harga God The Dog ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan GOD berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap God The Dog untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi GOD, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga God The Dog. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan GOD. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum GOD untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan God The Dog.

Mengapa Ramalan Harga GOD Penting?

GOD Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahGOD berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,GOD akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga GOD pada bulan depan? Menurut God The Dog (GOD) alat ramalan harga, harga GOD yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 GOD pada tahun 2026? Harga 1God The Dog (GOD) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, GOD akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga GOD pada tahun 2027? God The Dog (GOD) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 GOD menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga GOD pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, God The Dog (GOD) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga GOD pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, God The Dog (GOD) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 GOD pada tahun 2030? Harga 1God The Dog (GOD) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, GOD akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga GOD untuk 2040? God The Dog (GOD) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 GOD menjelang tahun 2040.