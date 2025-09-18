Gold DAO (GOLDAO) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Gold DAO untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak GOLDAO yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli GOLDAO

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Gold DAO % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Gold DAO Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Gold DAO (GOLDAO) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Gold DAO berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.023973 pada tahun 2025. Gold DAO (GOLDAO) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Gold DAO berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.025171 pada tahun 2026. Gold DAO (GOLDAO) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GOLDAO yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.026430 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Gold DAO (GOLDAO) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GOLDAO yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.027751 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Gold DAO (GOLDAO) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GOLDAO pada tahun 2029 ialah $ 0.029139 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Gold DAO (GOLDAO) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GOLDAO pada tahun 2030 ialah $ 0.030596 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Gold DAO (GOLDAO) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Gold DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.049838. Gold DAO (GOLDAO) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Gold DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.081181. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.023973 0.00%

2026 $ 0.025171 5.00%

2027 $ 0.026430 10.25%

2028 $ 0.027751 15.76%

2029 $ 0.029139 21.55%

2030 $ 0.030596 27.63%

2031 $ 0.032126 34.01%

2032 $ 0.033732 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.035419 47.75%

2034 $ 0.037190 55.13%

2035 $ 0.039049 62.89%

2036 $ 0.041001 71.03%

2037 $ 0.043052 79.59%

2038 $ 0.045204 88.56%

2039 $ 0.047464 97.99%

2040 $ 0.049838 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Gold DAO Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.023973 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.023976 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.023995 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.024071 0.41% Ramalan HargaGold DAO (GOLDAO) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk GOLDAO pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.023973 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaGold DAO (GOLDAO) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi GOLDAO, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.023976 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaGold DAO (GOLDAO) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi GOLDAO, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.023995 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaGold DAO (GOLDAO)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk GOLDAO ialah $0.024071 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Gold DAO Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 17.64M$ 17.64M $ 17.64M Bekalan Peredaran 735.77M 735.77M 735.77M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini GOLDAO ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, GOLDAO mempunyai bekalan edaran sebanyak 735.77M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 17.64M. Lihat Harga Langsung GOLDAO

Gold DAO Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Gold DAO, harga semasa Gold DAO ialah 0.023973USD. Bekalan edaran Gold DAO(GOLDAO) ialah 735.77M GOLDAO , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $17,638,503 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 4.26% $ 0.000978 $ 0.024007 $ 0.022506

7 Hari 17.26% $ 0.004136 $ 0.023754 $ 0.020498

30 Hari 13.64% $ 0.003270 $ 0.023754 $ 0.020498 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Gold DAO telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000978 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 4.26% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Gold DAO didagangkan pada paras tertinggi $0.023754 dan paras terendah $0.020498 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 17.26% . Trend terkini ini mempamerkan potensi GOLDAO untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Gold DAO telah mengalami perubahan sebanyak 13.64% , mencerminkan kira-kira $0.003270 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa GOLDAO berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Gold DAO (GOLDAO) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Gold DAO ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan GOLDAO berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Gold DAO untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi GOLDAO, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Gold DAO. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan GOLDAO. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum GOLDAO untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Gold DAO.

Mengapa Ramalan Harga GOLDAO Penting?

GOLDAO Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahGOLDAO berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,GOLDAO akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga GOLDAO pada bulan depan? Menurut Gold DAO (GOLDAO) alat ramalan harga, harga GOLDAO yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 GOLDAO pada tahun 2026? Harga 1Gold DAO (GOLDAO) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, GOLDAO akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga GOLDAO pada tahun 2027? Gold DAO (GOLDAO) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 GOLDAO menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga GOLDAO pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Gold DAO (GOLDAO) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga GOLDAO pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Gold DAO (GOLDAO) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 GOLDAO pada tahun 2030? Harga 1Gold DAO (GOLDAO) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, GOLDAO akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga GOLDAO untuk 2040? Gold DAO (GOLDAO) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 GOLDAO menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang