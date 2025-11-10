Gold xStock (GLDX) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Gold xStock untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak GLDX yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Gold xStock % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Gold xStock Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Gold xStock (GLDX) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Gold xStock berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 374.93 pada tahun 2025. Gold xStock (GLDX) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Gold xStock berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 393.6765 pada tahun 2026. Gold xStock (GLDX) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GLDX yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 413.3603 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Gold xStock (GLDX) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GLDX yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 434.0283 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Gold xStock (GLDX) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GLDX pada tahun 2029 ialah $ 455.7297 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Gold xStock (GLDX) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GLDX pada tahun 2030 ialah $ 478.5162 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Gold xStock (GLDX) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Gold xStock berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 779.4525. Gold xStock (GLDX) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Gold xStock berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1,269.6460. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 374.93 0.00%

2026 $ 393.6765 5.00%

2027 $ 413.3603 10.25%

2028 $ 434.0283 15.76%

2029 $ 455.7297 21.55%

2030 $ 478.5162 27.63%

2031 $ 502.4420 34.01%

2032 $ 527.5641 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 553.9423 47.75%

2034 $ 581.6394 55.13%

2035 $ 610.7214 62.89%

2036 $ 641.2575 71.03%

2037 $ 673.3204 79.59%

2038 $ 706.9864 88.56%

2039 $ 742.3357 97.99%

2040 $ 779.4525 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Gold xStock Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 374.93 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 374.9813 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 375.2895 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 376.4708 0.41% Ramalan HargaGold xStock (GLDX) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk GLDX pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $374.93 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaGold xStock (GLDX) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi GLDX, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $374.9813 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaGold xStock (GLDX) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi GLDX, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $375.2895 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaGold xStock (GLDX)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk GLDX ialah $376.4708 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Gold xStock Semasa
Harga Semasa ----
Perubahan Harga (24J) --
Modal Pasaran $ 2.49M
Bekalan Peredaran 6.64K
Kelantangan (24J) ----
Harga terkini GLDX ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, GLDX mempunyai bekalan edaran sebanyak 6.64K dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 2.49M.

Gold xStock Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Gold xStock, harga semasa Gold xStock ialah 374.93USD. Bekalan edaran Gold xStock(GLDX) ialah 6.64K GLDX , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $2,489,386 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.18% $ 0.664901 $ 374.94 $ 367.67

7 Hari 1.76% $ 6.5898 $ 374.6087 $ 357.7568

30 Hari 3.19% $ 11.9719 $ 374.6087 $ 357.7568 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Gold xStock telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.664901 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.18% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Gold xStock didagangkan pada paras tertinggi $374.6087 dan paras terendah $357.7568 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 1.76% . Trend terkini ini mempamerkan potensi GLDX untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Gold xStock telah mengalami perubahan sebanyak 3.19% , mencerminkan kira-kira $11.9719 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa GLDX berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Gold xStock (GLDX) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Gold xStock ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan GLDX berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Gold xStock untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi GLDX, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Gold xStock. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan GLDX. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum GLDX untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Gold xStock.

Mengapa Ramalan Harga GLDX Penting?

GLDX Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ):
AdakahGLDX berbaloi untuk dilaburkan sekarang?
Mengikut ramalan anda,GLDX akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan.
Apakah ramalan harga GLDX pada bulan depan?
Menurut Gold xStock (GLDX) alat ramalan harga, harga GLDX yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined .
Berapakah kos 1 GLDX pada tahun 2026?
Harga 1Gold xStock (GLDX) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, GLDX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026.
Berapakah ramalan harga GLDX pada tahun 2027?
Gold xStock (GLDX) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 GLDX menjelang tahun 2027
Apakah anggaran sasaran harga GLDX pada tahun 2028?
Menurut input ramalan harga anda, Gold xStock (GLDX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028.
Apakah anggaran sasaran harga GLDX pada tahun 2029?
Menurut input ramalan harga anda, Gold xStock (GLDX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029.
Berapakah kos 1 GLDX pada tahun 2030?
Harga 1Gold xStock (GLDX) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, GLDX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030.
Apakah ramalan harga GLDX untuk 2040?
Gold xStock (GLDX) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 GLDX menjelang tahun 2040.