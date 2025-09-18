Good Games Guild (GGG) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Good Games Guild untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak GGG yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Good Games Guild % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Good Games Guild Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Good Games Guild (GGG) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Good Games Guild berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.002519 pada tahun 2025. Good Games Guild (GGG) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Good Games Guild berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.002645 pada tahun 2026. Good Games Guild (GGG) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GGG yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.002777 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Good Games Guild (GGG) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GGG yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.002916 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Good Games Guild (GGG) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GGG pada tahun 2029 ialah $ 0.003062 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Good Games Guild (GGG) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GGG pada tahun 2030 ialah $ 0.003215 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Good Games Guild (GGG) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Good Games Guild berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.005237. Good Games Guild (GGG) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Good Games Guild berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.008531. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.002519 0.00%

2026 $ 0.002645 5.00%

2027 $ 0.002777 10.25%

2028 $ 0.002916 15.76%

2029 $ 0.003062 21.55%

2030 $ 0.003215 27.63%

2031 $ 0.003376 34.01%

2032 $ 0.003545 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.003722 47.75%

2034 $ 0.003908 55.13%

2035 $ 0.004103 62.89%

2036 $ 0.004309 71.03%

2037 $ 0.004524 79.59%

2038 $ 0.004750 88.56%

2039 $ 0.004988 97.99%

2040 $ 0.005237 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Good Games Guild Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.002519 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.002519 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.002521 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.002529 0.41% Ramalan HargaGood Games Guild (GGG) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk GGG pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.002519 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaGood Games Guild (GGG) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi GGG, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.002519 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaGood Games Guild (GGG) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi GGG, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.002521 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaGood Games Guild (GGG)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk GGG ialah $0.002529 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Good Games Guild Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 100.74K Bekalan Peredaran 40.00M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini GGG ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, GGG mempunyai bekalan edaran sebanyak 40.00M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 100.74K. Lihat Harga Langsung GGG

Good Games Guild Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Good Games Guild, harga semasa Good Games Guild ialah 0.002519USD. Bekalan edaran Good Games Guild(GGG) ialah 40.00M GGG , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $100,738 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 4.04% $ 0 $ 0.002535 $ 0.002402

7 Hari 4.41% $ 0.000111 $ 0.003390 $ 0.002310

30 Hari -25.32% $ -0.000638 $ 0.003390 $ 0.002310 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Good Games Guild telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 4.04% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Good Games Guild didagangkan pada paras tertinggi $0.003390 dan paras terendah $0.002310 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 4.41% . Trend terkini ini mempamerkan potensi GGG untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Good Games Guild telah mengalami perubahan sebanyak -25.32% , mencerminkan kira-kira $-0.000638 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa GGG berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Good Games Guild (GGG) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Good Games Guild ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan GGG berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Good Games Guild untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi GGG, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Good Games Guild. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan GGG. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum GGG untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Good Games Guild.

Mengapa Ramalan Harga GGG Penting?

GGG Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

