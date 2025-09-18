Goose Finance (EGG) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Goose Finance untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak EGG yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli EGG

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Goose Finance % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Goose Finance Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Goose Finance (EGG) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Goose Finance berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.007959 pada tahun 2025. Goose Finance (EGG) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Goose Finance berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.008357 pada tahun 2026. Goose Finance (EGG) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan EGG yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.008775 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Goose Finance (EGG) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan EGG yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.009214 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Goose Finance (EGG) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran EGG pada tahun 2029 ialah $ 0.009674 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Goose Finance (EGG) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran EGG pada tahun 2030 ialah $ 0.010158 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Goose Finance (EGG) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Goose Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.016547. Goose Finance (EGG) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Goose Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.026953. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.007959 0.00%

2026 $ 0.008357 5.00%

2027 $ 0.008775 10.25%

2028 $ 0.009214 15.76%

2029 $ 0.009674 21.55%

2030 $ 0.010158 27.63%

2031 $ 0.010666 34.01%

2032 $ 0.011199 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.011759 47.75%

2034 $ 0.012347 55.13%

2035 $ 0.012965 62.89%

2036 $ 0.013613 71.03%

2037 $ 0.014294 79.59%

2038 $ 0.015008 88.56%

2039 $ 0.015759 97.99%

2040 $ 0.016547 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Goose Finance Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.007959 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.007960 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.007967 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.007992 0.41% Ramalan HargaGoose Finance (EGG) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk EGG pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.007959 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaGoose Finance (EGG) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi EGG, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.007960 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaGoose Finance (EGG) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi EGG, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.007967 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaGoose Finance (EGG)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk EGG ialah $0.007992 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Goose Finance Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 332.13K$ 332.13K $ 332.13K Bekalan Peredaran 41.72M 41.72M 41.72M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini EGG ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, EGG mempunyai bekalan edaran sebanyak 41.72M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 332.13K. Lihat Harga Langsung EGG

Goose Finance Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Goose Finance, harga semasa Goose Finance ialah 0.007959USD. Bekalan edaran Goose Finance(EGG) ialah 41.72M EGG , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $332,129 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.22% $ 0 $ 0.008007 $ 0.007910

7 Hari 1.91% $ 0.000151 $ 0.008069 $ 0.007758

30 Hari 0.38% $ 0.000029 $ 0.008069 $ 0.007758 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Goose Finance telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.22% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Goose Finance didagangkan pada paras tertinggi $0.008069 dan paras terendah $0.007758 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 1.91% . Trend terkini ini mempamerkan potensi EGG untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Goose Finance telah mengalami perubahan sebanyak 0.38% , mencerminkan kira-kira $0.000029 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa EGG berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Goose Finance (EGG) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Goose Finance ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan EGG berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Goose Finance untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi EGG, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Goose Finance. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan EGG. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum EGG untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Goose Finance.

Mengapa Ramalan Harga EGG Penting?

EGG Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahEGG berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,EGG akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga EGG pada bulan depan? Menurut Goose Finance (EGG) alat ramalan harga, harga EGG yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 EGG pada tahun 2026? Harga 1Goose Finance (EGG) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, EGG akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga EGG pada tahun 2027? Goose Finance (EGG) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 EGG menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga EGG pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Goose Finance (EGG) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga EGG pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Goose Finance (EGG) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 EGG pada tahun 2030? Harga 1Goose Finance (EGG) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, EGG akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga EGG untuk 2040? Goose Finance (EGG) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 EGG menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang