Dapatkan ramalan harga Gourmet Galaxy untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak GUM yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Gourmet Galaxy % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Gourmet Galaxy Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Gourmet Galaxy (GUM) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Gourmet Galaxy berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004365 pada tahun 2025. Gourmet Galaxy (GUM) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Gourmet Galaxy berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004583 pada tahun 2026. Gourmet Galaxy (GUM) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GUM yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.004812 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Gourmet Galaxy (GUM) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GUM yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.005053 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Gourmet Galaxy (GUM) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GUM pada tahun 2029 ialah $ 0.005305 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Gourmet Galaxy (GUM) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GUM pada tahun 2030 ialah $ 0.005571 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Gourmet Galaxy (GUM) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Gourmet Galaxy berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.009074. Gourmet Galaxy (GUM) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Gourmet Galaxy berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.014782. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.004365 0.00%

2026 $ 0.004583 5.00%

2027 $ 0.004812 10.25%

2028 $ 0.005053 15.76%

2029 $ 0.005305 21.55%

2030 $ 0.005571 27.63%

2031 $ 0.005849 34.01%

2032 $ 0.006142 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.006449 47.75%

2034 $ 0.006771 55.13%

2035 $ 0.007110 62.89%

2036 $ 0.007466 71.03%

2037 $ 0.007839 79.59%

2038 $ 0.008231 88.56%

2039 $ 0.008642 97.99%

2040 $ 0.009074 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Gourmet Galaxy Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.004365 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.004365 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.004369 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.004383 0.41% Ramalan HargaGourmet Galaxy (GUM) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk GUM pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.004365 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaGourmet Galaxy (GUM) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi GUM, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.004365 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaGourmet Galaxy (GUM) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi GUM, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.004369 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaGourmet Galaxy (GUM)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk GUM ialah $0.004383 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Gourmet Galaxy Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 14.50K$ 14.50K $ 14.50K Bekalan Peredaran 3.32M 3.32M 3.32M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini GUM ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, GUM mempunyai bekalan edaran sebanyak 3.32M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 14.50K. Lihat Harga Langsung GUM

Gourmet Galaxy Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Gourmet Galaxy, harga semasa Gourmet Galaxy ialah 0.004365USD. Bekalan edaran Gourmet Galaxy(GUM) ialah 3.32M GUM , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $14,501.87 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 50.50% $ 0.001464 $ 0.011671 $ 0.002620

7 Hari -56.82% $ -0.002480 $ 0.011645 $ 0.002620

30 Hari -54.48% $ -0.002378 $ 0.011645 $ 0.002620 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Gourmet Galaxy telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.001464 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 50.50% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Gourmet Galaxy didagangkan pada paras tertinggi $0.011645 dan paras terendah $0.002620 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -56.82% . Trend terkini ini mempamerkan potensi GUM untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Gourmet Galaxy telah mengalami perubahan sebanyak -54.48% , mencerminkan kira-kira $-0.002378 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa GUM berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Gourmet Galaxy (GUM) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Gourmet Galaxy ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan GUM berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Gourmet Galaxy untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi GUM, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Gourmet Galaxy. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan GUM. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum GUM untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Gourmet Galaxy.

Mengapa Ramalan Harga GUM Penting?

GUM Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahGUM berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,GUM akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga GUM pada bulan depan? Menurut Gourmet Galaxy (GUM) alat ramalan harga, harga GUM yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 GUM pada tahun 2026? Harga 1Gourmet Galaxy (GUM) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, GUM akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga GUM pada tahun 2027? Gourmet Galaxy (GUM) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 GUM menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga GUM pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Gourmet Galaxy (GUM) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga GUM pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Gourmet Galaxy (GUM) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 GUM pada tahun 2030? Harga 1Gourmet Galaxy (GUM) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, GUM akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga GUM untuk 2040? Gourmet Galaxy (GUM) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 GUM menjelang tahun 2040.