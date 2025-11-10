Guardian Golden Ball (GBT) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Guardian Golden Ball untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak GBT yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Guardian Golden Ball % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Guardian Golden Ball Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Guardian Golden Ball (GBT) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Guardian Golden Ball berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000046 pada tahun 2025. Guardian Golden Ball (GBT) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Guardian Golden Ball berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000048 pada tahun 2026. Guardian Golden Ball (GBT) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GBT yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.000050 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Guardian Golden Ball (GBT) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GBT yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.000053 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Guardian Golden Ball (GBT) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GBT pada tahun 2029 ialah $ 0.000056 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Guardian Golden Ball (GBT) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GBT pada tahun 2030 ialah $ 0.000058 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Guardian Golden Ball (GBT) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Guardian Golden Ball berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000095. Guardian Golden Ball (GBT) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Guardian Golden Ball berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000156. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000046 0.00%

Statistik Harga Guardian Golden Ball Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 9.23K$ 9.23K $ 9.23K Bekalan Peredaran 200.00M 200.00M 200.00M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini GBT ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, GBT mempunyai bekalan edaran sebanyak 200.00M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 9.23K. Lihat Harga Langsung GBT

Guardian Golden Ball Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Guardian Golden Ball, harga semasa Guardian Golden Ball ialah 0.000046USD. Bekalan edaran Guardian Golden Ball(GBT) ialah 200.00M GBT , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $9,234.62 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -15.63% $ 0 $ 0.000056 $ 0.000036

7 Hari -53.64% $ -0.000024 $ 0.000157 $ 0.000040

30 Hari -71.50% $ -0.000033 $ 0.000157 $ 0.000040 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Guardian Golden Ball telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -15.63% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Guardian Golden Ball didagangkan pada paras tertinggi $0.000157 dan paras terendah $0.000040 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -53.64% . Trend terkini ini mempamerkan potensi GBT untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Guardian Golden Ball telah mengalami perubahan sebanyak -71.50% , mencerminkan kira-kira $-0.000033 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa GBT berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Guardian Golden Ball (GBT) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Guardian Golden Ball ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan GBT berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Guardian Golden Ball untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi GBT, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Guardian Golden Ball. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan GBT. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum GBT untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Guardian Golden Ball.

Mengapa Ramalan Harga GBT Penting?

GBT Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

