Dapatkan ramalan harga Guild of Guardians untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak GOG yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Guild of Guardians % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Guild of Guardians Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Guild of Guardians (GOG) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Guild of Guardians berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004669 pada tahun 2025. Guild of Guardians (GOG) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Guild of Guardians berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004902 pada tahun 2026. Guild of Guardians (GOG) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GOG yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.005147 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Guild of Guardians (GOG) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GOG yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.005404 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Guild of Guardians (GOG) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GOG pada tahun 2029 ialah $ 0.005675 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Guild of Guardians (GOG) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GOG pada tahun 2030 ialah $ 0.005958 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Guild of Guardians (GOG) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Guild of Guardians berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.009706. Guild of Guardians (GOG) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Guild of Guardians berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.015810. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.004669 0.00%

2026 $ 0.004902 5.00%

2027 $ 0.005147 10.25%

2028 $ 0.005404 15.76%

2029 $ 0.005675 21.55%

2030 $ 0.005958 27.63%

2031 $ 0.006256 34.01%

2032 $ 0.006569 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.006898 47.75%

2034 $ 0.007243 55.13%

2035 $ 0.007605 62.89%

2036 $ 0.007985 71.03%

2037 $ 0.008384 79.59%

2038 $ 0.008804 88.56%

2039 $ 0.009244 97.99%

2040 $ 0.009706 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Guild of Guardians Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.004669 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.004669 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.004673 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.004688 0.41% Ramalan HargaGuild of Guardians (GOG) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk GOG pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.004669 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaGuild of Guardians (GOG) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi GOG, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.004669 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaGuild of Guardians (GOG) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi GOG, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.004673 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaGuild of Guardians (GOG)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk GOG ialah $0.004688 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Guild of Guardians Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 3.74M$ 3.74M $ 3.74M Bekalan Peredaran 800.13M 800.13M 800.13M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini GOG ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, GOG mempunyai bekalan edaran sebanyak 800.13M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 3.74M. Lihat Harga Langsung GOG

Guild of Guardians Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Guild of Guardians, harga semasa Guild of Guardians ialah 0.004669USD. Bekalan edaran Guild of Guardians(GOG) ialah 800.13M GOG , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $3,740,943 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 3.38% $ 0.000152 $ 0.004675 $ 0.004465

7 Hari -12.58% $ -0.000587 $ 0.005742 $ 0.004070

30 Hari -20.02% $ -0.000934 $ 0.005742 $ 0.004070 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Guild of Guardians telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000152 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 3.38% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Guild of Guardians didagangkan pada paras tertinggi $0.005742 dan paras terendah $0.004070 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -12.58% . Trend terkini ini mempamerkan potensi GOG untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Guild of Guardians telah mengalami perubahan sebanyak -20.02% , mencerminkan kira-kira $-0.000934 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa GOG berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Guild of Guardians (GOG) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Guild of Guardians ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan GOG berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Guild of Guardians untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi GOG, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Guild of Guardians. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan GOG. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum GOG untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Guild of Guardians.

Mengapa Ramalan Harga GOG Penting?

GOG Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahGOG berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,GOG akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga GOG pada bulan depan? Menurut Guild of Guardians (GOG) alat ramalan harga, harga GOG yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 GOG pada tahun 2026? Harga 1Guild of Guardians (GOG) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, GOG akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga GOG pada tahun 2027? Guild of Guardians (GOG) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 GOG menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga GOG pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Guild of Guardians (GOG) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga GOG pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Guild of Guardians (GOG) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 GOG pada tahun 2030? Harga 1Guild of Guardians (GOG) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, GOG akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga GOG untuk 2040? Guild of Guardians (GOG) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 GOG menjelang tahun 2040.