GUSD (GUSD) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga GUSD untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak GUSD yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli GUSD

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga GUSD % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan GUSD Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) GUSD (GUSD) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, GUSD berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.999678 pada tahun 2025. GUSD (GUSD) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, GUSD berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.0496 pada tahun 2026. GUSD (GUSD) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GUSD yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 1.1021 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. GUSD (GUSD) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GUSD yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 1.1572 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. GUSD (GUSD) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GUSD pada tahun 2029 ialah $ 1.2151 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. GUSD (GUSD) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GUSD pada tahun 2030 ialah $ 1.2758 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. GUSD (GUSD) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga GUSD berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.0782. GUSD (GUSD) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga GUSD berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 3.3852. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.999678 0.00%

2026 $ 1.0496 5.00%

2027 $ 1.1021 10.25%

2028 $ 1.1572 15.76%

2029 $ 1.2151 21.55%

2030 $ 1.2758 27.63%

2031 $ 1.3396 34.01%

2032 $ 1.4066 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.4769 47.75%

2034 $ 1.5508 55.13%

2035 $ 1.6283 62.89%

2036 $ 1.7097 71.03%

2037 $ 1.7952 79.59%

2038 $ 1.8850 88.56%

2039 $ 1.9792 97.99%

2040 $ 2.0782 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga GUSD Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.999678 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.999814 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 1.0006 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 1.0037 0.41% Ramalan HargaGUSD (GUSD) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk GUSD pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.999678 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaGUSD (GUSD) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi GUSD, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.999814 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaGUSD (GUSD) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi GUSD, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.0006 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaGUSD (GUSD)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk GUSD ialah $1.0037 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga GUSD Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 149.79M$ 149.79M $ 149.79M Bekalan Peredaran 149.79M 149.79M 149.79M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini GUSD ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, GUSD mempunyai bekalan edaran sebanyak 149.79M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 149.79M. Lihat Harga Langsung GUSD

GUSD Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung GUSD, harga semasa GUSD ialah 0.999678USD. Bekalan edaran GUSD(GUSD) ialah 149.79M GUSD , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $149,785,702 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.03% $ 0.000343 $ 1 $ 0.998373

7 Hari 0.02% $ 0.000153 $ 1.0040 $ 0.997954

30 Hari 0.22% $ 0.002171 $ 1.0040 $ 0.997954 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GUSD telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000343 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.03% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, GUSD didagangkan pada paras tertinggi $1.0040 dan paras terendah $0.997954 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.02% . Trend terkini ini mempamerkan potensi GUSD untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, GUSD telah mengalami perubahan sebanyak 0.22% , mencerminkan kira-kira $0.002171 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa GUSD berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga GUSD (GUSD) Berfungsi? Modul Ramalan Harga GUSD ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan GUSD berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap GUSD untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi GUSD, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga GUSD. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan GUSD. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum GUSD untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan GUSD.

Mengapa Ramalan Harga GUSD Penting?

GUSD Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahGUSD berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,GUSD akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga GUSD pada bulan depan? Menurut GUSD (GUSD) alat ramalan harga, harga GUSD yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 GUSD pada tahun 2026? Harga 1GUSD (GUSD) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, GUSD akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga GUSD pada tahun 2027? GUSD (GUSD) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 GUSD menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga GUSD pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, GUSD (GUSD) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga GUSD pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, GUSD (GUSD) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 GUSD pada tahun 2030? Harga 1GUSD (GUSD) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, GUSD akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga GUSD untuk 2040? GUSD (GUSD) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 GUSD menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang