GYAT Coin (GYAT) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga GYAT Coin untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak GYAT yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

GYAT Coin (GYAT) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, GYAT Coin berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004320 pada tahun 2025. GYAT Coin (GYAT) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, GYAT Coin berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004536 pada tahun 2026. GYAT Coin (GYAT) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GYAT yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.004763 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. GYAT Coin (GYAT) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GYAT yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.005001 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. GYAT Coin (GYAT) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GYAT pada tahun 2029 ialah $ 0.005251 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. GYAT Coin (GYAT) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GYAT pada tahun 2030 ialah $ 0.005514 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. GYAT Coin (GYAT) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga GYAT Coin berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.008982. GYAT Coin (GYAT) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga GYAT Coin berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.014630. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.004320 0.00%

2026 $ 0.004536 5.00%

2027 $ 0.004763 10.25%

2028 $ 0.005001 15.76%

2029 $ 0.005251 21.55%

2030 $ 0.005514 27.63%

2031 $ 0.005789 34.01%

2032 $ 0.006079 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.006383 47.75%

2034 $ 0.006702 55.13%

2035 $ 0.007037 62.89%

2036 $ 0.007389 71.03%

2037 $ 0.007759 79.59%

2038 $ 0.008147 88.56%

2039 $ 0.008554 97.99%

2040 $ 0.008982 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga GYAT Coin Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.004320 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.004321 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.004324 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.004338 0.41% Ramalan HargaGYAT Coin (GYAT) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk GYAT pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.004320 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaGYAT Coin (GYAT) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi GYAT, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.004321 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaGYAT Coin (GYAT) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi GYAT, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.004324 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaGYAT Coin (GYAT)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk GYAT ialah $0.004338 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga GYAT Coin Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 4.33M$ 4.33M $ 4.33M Bekalan Peredaran 999.99M 999.99M 999.99M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini GYAT ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, GYAT mempunyai bekalan edaran sebanyak 999.99M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 4.33M. Lihat Harga Langsung GYAT

GYAT Coin Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung GYAT Coin, harga semasa GYAT Coin ialah 0.004320USD. Bekalan edaran GYAT Coin(GYAT) ialah 999.99M GYAT , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $4,327,277 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 9.41% $ 0.000371 $ 0.004846 $ 0.003885

7 Hari 25.51% $ 0.001102 $ 0.006539 $ 0.003183

30 Hari 32.12% $ 0.001387 $ 0.006539 $ 0.003183 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GYAT Coin telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000371 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 9.41% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, GYAT Coin didagangkan pada paras tertinggi $0.006539 dan paras terendah $0.003183 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 25.51% . Trend terkini ini mempamerkan potensi GYAT untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, GYAT Coin telah mengalami perubahan sebanyak 32.12% , mencerminkan kira-kira $0.001387 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa GYAT berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga GYAT Coin (GYAT) Berfungsi? Modul Ramalan Harga GYAT Coin ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan GYAT berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap GYAT Coin untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi GYAT, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga GYAT Coin. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan GYAT. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum GYAT untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan GYAT Coin.

Mengapa Ramalan Harga GYAT Penting?

GYAT Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

