Dapatkan ramalan harga Gym Network untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak GYMNET yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Gym Network % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Gym Network Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Gym Network (GYMNET) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Gym Network berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.021670 pada tahun 2025. Gym Network (GYMNET) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Gym Network berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.022754 pada tahun 2026. Gym Network (GYMNET) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GYMNET yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.023891 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Gym Network (GYMNET) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GYMNET yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.025086 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Gym Network (GYMNET) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GYMNET pada tahun 2029 ialah $ 0.026340 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Gym Network (GYMNET) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GYMNET pada tahun 2030 ialah $ 0.027657 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Gym Network (GYMNET) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Gym Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.045051. Gym Network (GYMNET) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Gym Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.073384. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.021670 0.00%

2026 $ 0.022754 5.00%

2027 $ 0.023891 10.25%

2028 $ 0.025086 15.76%

2029 $ 0.026340 21.55%

2030 $ 0.027657 27.63%

2031 $ 0.029040 34.01%

2032 $ 0.030492 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.032017 47.75%

2034 $ 0.033618 55.13%

2035 $ 0.035299 62.89%

2036 $ 0.037064 71.03%

2037 $ 0.038917 79.59%

2038 $ 0.040863 88.56%

2039 $ 0.042906 97.99%

2040 $ 0.045051 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Gym Network Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.021670 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.021673 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.021691 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.021759 0.41% Ramalan HargaGym Network (GYMNET) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk GYMNET pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.021670 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaGym Network (GYMNET) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi GYMNET, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.021673 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaGym Network (GYMNET) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi GYMNET, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.021691 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaGym Network (GYMNET)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk GYMNET ialah $0.021759 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Gym Network Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 2.69M$ 2.69M $ 2.69M Bekalan Peredaran 124.80M 124.80M 124.80M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini GYMNET ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, GYMNET mempunyai bekalan edaran sebanyak 124.80M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 2.69M. Lihat Harga Langsung GYMNET

Gym Network Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Gym Network, harga semasa Gym Network ialah 0.021670USD. Bekalan edaran Gym Network(GYMNET) ialah 124.80M GYMNET , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $2,691,260 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 4.47% $ 0.000926 $ 0.022707 $ 0.020066

7 Hari 13.92% $ 0.003017 $ 0.023576 $ 0.010257

30 Hari 112.13% $ 0.024299 $ 0.023576 $ 0.010257 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Gym Network telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000926 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 4.47% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Gym Network didagangkan pada paras tertinggi $0.023576 dan paras terendah $0.010257 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 13.92% . Trend terkini ini mempamerkan potensi GYMNET untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Gym Network telah mengalami perubahan sebanyak 112.13% , mencerminkan kira-kira $0.024299 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa GYMNET berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Gym Network (GYMNET) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Gym Network ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan GYMNET berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Gym Network untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi GYMNET, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Gym Network. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan GYMNET. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum GYMNET untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Gym Network.

Mengapa Ramalan Harga GYMNET Penting?

GYMNET Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahGYMNET berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,GYMNET akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga GYMNET pada bulan depan? Menurut Gym Network (GYMNET) alat ramalan harga, harga GYMNET yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 GYMNET pada tahun 2026? Harga 1Gym Network (GYMNET) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, GYMNET akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga GYMNET pada tahun 2027? Gym Network (GYMNET) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 GYMNET menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga GYMNET pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Gym Network (GYMNET) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga GYMNET pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Gym Network (GYMNET) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 GYMNET pada tahun 2030? Harga 1Gym Network (GYMNET) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, GYMNET akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga GYMNET untuk 2040? Gym Network (GYMNET) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 GYMNET menjelang tahun 2040.