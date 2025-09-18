Gyroscope GYD (GYD) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Gyroscope GYD untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak GYD yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Gyroscope GYD % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Gyroscope GYD Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Gyroscope GYD (GYD) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Gyroscope GYD berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.006 pada tahun 2025. Gyroscope GYD (GYD) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Gyroscope GYD berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.0563 pada tahun 2026. Gyroscope GYD (GYD) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GYD yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 1.1091 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Gyroscope GYD (GYD) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GYD yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 1.1645 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Gyroscope GYD (GYD) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GYD pada tahun 2029 ialah $ 1.2227 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Gyroscope GYD (GYD) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GYD pada tahun 2030 ialah $ 1.2839 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Gyroscope GYD (GYD) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Gyroscope GYD berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.0914. Gyroscope GYD (GYD) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Gyroscope GYD berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 3.4066. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 1.006 0.00%

2026 $ 1.0563 5.00%

2027 $ 1.1091 10.25%

2028 $ 1.1645 15.76%

2029 $ 1.2227 21.55%

2030 $ 1.2839 27.63%

2031 $ 1.3481 34.01%

2032 $ 1.4155 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.4863 47.75%

2034 $ 1.5606 55.13%

2035 $ 1.6386 62.89%

2036 $ 1.7206 71.03%

2037 $ 1.8066 79.59%

2038 $ 1.8969 88.56%

2039 $ 1.9918 97.99%

2040 $ 2.0914 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Gyroscope GYD Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 1.006 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 1.0061 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 1.0069 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 1.0101 0.41% Ramalan HargaGyroscope GYD (GYD) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk GYD pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $1.006 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaGyroscope GYD (GYD) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi GYD, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.0061 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaGyroscope GYD (GYD) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi GYD, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.0069 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaGyroscope GYD (GYD)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk GYD ialah $1.0101 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Gyroscope GYD Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 24.36M$ 24.36M $ 24.36M Bekalan Peredaran 24.21M 24.21M 24.21M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini GYD ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, GYD mempunyai bekalan edaran sebanyak 24.21M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 24.36M. Lihat Harga Langsung GYD

Gyroscope GYD Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Gyroscope GYD, harga semasa Gyroscope GYD ialah 1.006USD. Bekalan edaran Gyroscope GYD(GYD) ialah 24.21M GYD , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $24,360,274 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.80% $ 0.007991 $ 1.007 $ 0.994626

7 Hari 0.86% $ 0.008634 $ 1.0155 $ 0.990605

30 Hari 0.68% $ 0.006800 $ 1.0155 $ 0.990605 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Gyroscope GYD telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.007991 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.80% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Gyroscope GYD didagangkan pada paras tertinggi $1.0155 dan paras terendah $0.990605 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.86% . Trend terkini ini mempamerkan potensi GYD untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Gyroscope GYD telah mengalami perubahan sebanyak 0.68% , mencerminkan kira-kira $0.006800 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa GYD berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Gyroscope GYD (GYD) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Gyroscope GYD ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan GYD berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Gyroscope GYD untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi GYD, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Gyroscope GYD. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan GYD. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum GYD untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Gyroscope GYD.

Mengapa Ramalan Harga GYD Penting?

GYD Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahGYD berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,GYD akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga GYD pada bulan depan? Menurut Gyroscope GYD (GYD) alat ramalan harga, harga GYD yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 GYD pada tahun 2026? Harga 1Gyroscope GYD (GYD) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, GYD akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga GYD pada tahun 2027? Gyroscope GYD (GYD) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 GYD menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga GYD pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Gyroscope GYD (GYD) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga GYD pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Gyroscope GYD (GYD) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 GYD pada tahun 2030? Harga 1Gyroscope GYD (GYD) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, GYD akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga GYD untuk 2040? Gyroscope GYD (GYD) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 GYD menjelang tahun 2040.