Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Habitat % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Habitat Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Habitat (HABITAT) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Habitat berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.075539 pada tahun 2025. Habitat (HABITAT) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Habitat berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.079315 pada tahun 2026. Habitat (HABITAT) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan HABITAT yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.083281 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Habitat (HABITAT) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan HABITAT yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.087445 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Habitat (HABITAT) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran HABITAT pada tahun 2029 ialah $ 0.091818 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Habitat (HABITAT) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran HABITAT pada tahun 2030 ialah $ 0.096409 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Habitat (HABITAT) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Habitat berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.157040. Habitat (HABITAT) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Habitat berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.255801. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.075539 0.00%

2026 $ 0.079315 5.00%

2027 $ 0.083281 10.25%

2028 $ 0.087445 15.76%

2029 $ 0.091818 21.55%

2030 $ 0.096409 27.63%

2031 $ 0.101229 34.01%

2032 $ 0.106290 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.111605 47.75%

2034 $ 0.117185 55.13%

2035 $ 0.123045 62.89%

2036 $ 0.129197 71.03%

2037 $ 0.135657 79.59%

2038 $ 0.142440 88.56%

2039 $ 0.149562 97.99%

2040 $ 0.157040 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Habitat Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.075539 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.075549 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.075611 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.075849 0.41% Ramalan HargaHabitat (HABITAT) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk HABITAT pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.075539 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaHabitat (HABITAT) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi HABITAT, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.075549 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaHabitat (HABITAT) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi HABITAT, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.075611 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaHabitat (HABITAT)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk HABITAT ialah $0.075849 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Habitat Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 5.56M$ 5.56M $ 5.56M Bekalan Peredaran 73.56M 73.56M 73.56M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini HABITAT ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, HABITAT mempunyai bekalan edaran sebanyak 73.56M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 5.56M. Lihat Harga Langsung HABITAT

Habitat Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Habitat, harga semasa Habitat ialah 0.075539USD. Bekalan edaran Habitat(HABITAT) ialah 73.56M HABITAT , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $5,556,976 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 3.30% $ 0.002411 $ 0.075864 $ 0.071674

7 Hari 3.03% $ 0.002290 $ 0.085380 $ 0.065789

30 Hari 7.27% $ 0.005491 $ 0.085380 $ 0.065789 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Habitat telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.002411 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 3.30% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Habitat didagangkan pada paras tertinggi $0.085380 dan paras terendah $0.065789 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 3.03% . Trend terkini ini mempamerkan potensi HABITAT untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Habitat telah mengalami perubahan sebanyak 7.27% , mencerminkan kira-kira $0.005491 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa HABITAT berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Habitat (HABITAT) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Habitat ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan HABITAT berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Habitat untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi HABITAT, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Habitat. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan HABITAT. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum HABITAT untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Habitat.

Mengapa Ramalan Harga HABITAT Penting?

HABITAT Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahHABITAT berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,HABITAT akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga HABITAT pada bulan depan? Menurut Habitat (HABITAT) alat ramalan harga, harga HABITAT yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 HABITAT pada tahun 2026? Harga 1Habitat (HABITAT) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, HABITAT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga HABITAT pada tahun 2027? Habitat (HABITAT) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 HABITAT menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga HABITAT pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Habitat (HABITAT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga HABITAT pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Habitat (HABITAT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 HABITAT pada tahun 2030? Harga 1Habitat (HABITAT) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, HABITAT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga HABITAT untuk 2040? Habitat (HABITAT) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 HABITAT menjelang tahun 2040.