Harmonix kHYPE (HAKHYPE) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Harmonix kHYPE untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak HAKHYPE yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli HAKHYPE

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Harmonix kHYPE % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Harmonix kHYPE Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Harmonix kHYPE (HAKHYPE) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Harmonix kHYPE berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 42.47 pada tahun 2025. Harmonix kHYPE (HAKHYPE) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Harmonix kHYPE berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 44.5935 pada tahun 2026. Harmonix kHYPE (HAKHYPE) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan HAKHYPE yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 46.8231 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Harmonix kHYPE (HAKHYPE) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan HAKHYPE yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 49.1643 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Harmonix kHYPE (HAKHYPE) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran HAKHYPE pada tahun 2029 ialah $ 51.6225 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Harmonix kHYPE (HAKHYPE) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran HAKHYPE pada tahun 2030 ialah $ 54.2036 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Harmonix kHYPE (HAKHYPE) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Harmonix kHYPE berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 88.2920. Harmonix kHYPE (HAKHYPE) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Harmonix kHYPE berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 143.8184. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 42.47 0.00%

2026 $ 44.5935 5.00%

2027 $ 46.8231 10.25%

2028 $ 49.1643 15.76%

2029 $ 51.6225 21.55%

2030 $ 54.2036 27.63%

2031 $ 56.9138 34.01%

2032 $ 59.7595 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 62.7475 47.75%

2034 $ 65.8849 55.13%

2035 $ 69.1791 62.89%

2036 $ 72.6381 71.03%

2037 $ 76.2700 79.59%

2038 $ 80.0835 88.56%

2039 $ 84.0876 97.99%

2040 $ 88.2920 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Harmonix kHYPE Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 42.47 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 42.4758 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 42.5107 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 42.6445 0.41% Ramalan HargaHarmonix kHYPE (HAKHYPE) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk HAKHYPE pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $42.47 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaHarmonix kHYPE (HAKHYPE) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi HAKHYPE, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $42.4758 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaHarmonix kHYPE (HAKHYPE) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi HAKHYPE, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $42.5107 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaHarmonix kHYPE (HAKHYPE)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk HAKHYPE ialah $42.6445 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Harmonix kHYPE Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 6.80M$ 6.80M $ 6.80M Bekalan Peredaran 160.19K 160.19K 160.19K Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini HAKHYPE ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, HAKHYPE mempunyai bekalan edaran sebanyak 160.19K dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 6.80M. Lihat Harga Langsung HAKHYPE

Harmonix kHYPE Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Harmonix kHYPE, harga semasa Harmonix kHYPE ialah 42.47USD. Bekalan edaran Harmonix kHYPE(HAKHYPE) ialah 160.19K HAKHYPE , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $6,802,642 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 5.11% $ 2.06 $ 42.81 $ 39.53

7 Hari 2.46% $ 1.0433 $ 43.4700 $ 36.5810

30 Hari 15.51% $ 6.5861 $ 43.4700 $ 36.5810 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Harmonix kHYPE telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $2.06 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 5.11% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Harmonix kHYPE didagangkan pada paras tertinggi $43.4700 dan paras terendah $36.5810 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 2.46% . Trend terkini ini mempamerkan potensi HAKHYPE untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Harmonix kHYPE telah mengalami perubahan sebanyak 15.51% , mencerminkan kira-kira $6.5861 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa HAKHYPE berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Harmonix kHYPE (HAKHYPE) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Harmonix kHYPE ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan HAKHYPE berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Harmonix kHYPE untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi HAKHYPE, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Harmonix kHYPE. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan HAKHYPE. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum HAKHYPE untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Harmonix kHYPE.

Mengapa Ramalan Harga HAKHYPE Penting?

HAKHYPE Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahHAKHYPE berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,HAKHYPE akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga HAKHYPE pada bulan depan? Menurut Harmonix kHYPE (HAKHYPE) alat ramalan harga, harga HAKHYPE yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 HAKHYPE pada tahun 2026? Harga 1Harmonix kHYPE (HAKHYPE) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, HAKHYPE akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga HAKHYPE pada tahun 2027? Harmonix kHYPE (HAKHYPE) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 HAKHYPE menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga HAKHYPE pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Harmonix kHYPE (HAKHYPE) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga HAKHYPE pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Harmonix kHYPE (HAKHYPE) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 HAKHYPE pada tahun 2030? Harga 1Harmonix kHYPE (HAKHYPE) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, HAKHYPE akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga HAKHYPE untuk 2040? Harmonix kHYPE (HAKHYPE) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 HAKHYPE menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang