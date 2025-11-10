Hive Dollar (HBD) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Hive Dollar untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak HBD yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Hive Dollar % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Hive Dollar Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Hive Dollar (HBD) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Hive Dollar berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.965869 pada tahun 2025. Hive Dollar (HBD) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Hive Dollar berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.0141 pada tahun 2026. Hive Dollar (HBD) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan HBD yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 1.0648 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Hive Dollar (HBD) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan HBD yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 1.1181 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Hive Dollar (HBD) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran HBD pada tahun 2029 ialah $ 1.1740 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Hive Dollar (HBD) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran HBD pada tahun 2030 ialah $ 1.2327 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Hive Dollar (HBD) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Hive Dollar berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.0079. Hive Dollar (HBD) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Hive Dollar berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 3.2707. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.965869 0.00%

2026 $ 1.0141 5.00%

2027 $ 1.0648 10.25%

2028 $ 1.1181 15.76%

2029 $ 1.1740 21.55%

2030 $ 1.2327 27.63%

2031 $ 1.2943 34.01%

2032 $ 1.3590 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.4270 47.75%

2034 $ 1.4983 55.13%

2035 $ 1.5732 62.89%

2036 $ 1.6519 71.03%

2037 $ 1.7345 79.59%

2038 $ 1.8212 88.56%

2039 $ 1.9123 97.99%

2040 $ 2.0079 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Hive Dollar Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.965869 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.966001 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.966795 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.969838 0.41% Ramalan HargaHive Dollar (HBD) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk HBD pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.965869 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaHive Dollar (HBD) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi HBD, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.966001 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaHive Dollar (HBD) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi HBD, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.966795 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaHive Dollar (HBD)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk HBD ialah $0.969838 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Hive Dollar Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Hive Dollar, harga semasa Hive Dollar ialah 0.965869USD. Bekalan edaran Hive Dollar(HBD) ialah 34.75M HBD , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $33,561,160 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 3.18% $ 0.029726 $ 0.966451 $ 0.909777

7 Hari 0.86% $ 0.008281 $ 1.0267 $ 0.899822

30 Hari -3.73% $ -0.036045 $ 1.0267 $ 0.899822 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Hive Dollar telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.029726 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 3.18% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Hive Dollar didagangkan pada paras tertinggi $1.0267 dan paras terendah $0.899822 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.86% . Trend terkini ini mempamerkan potensi HBD untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Hive Dollar telah mengalami perubahan sebanyak -3.73% , mencerminkan kira-kira $-0.036045 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa HBD berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Hive Dollar (HBD) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Hive Dollar ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan HBD berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Hive Dollar untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi HBD, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Hive Dollar. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan HBD. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum HBD untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Hive Dollar.

Mengapa Ramalan Harga HBD Penting?

HBD Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahHBD berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,HBD akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga HBD pada bulan depan? Menurut Hive Dollar (HBD) alat ramalan harga, harga HBD yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 HBD pada tahun 2026? Harga 1Hive Dollar (HBD) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, HBD akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga HBD pada tahun 2027? Hive Dollar (HBD) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 HBD menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga HBD pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Hive Dollar (HBD) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga HBD pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Hive Dollar (HBD) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 HBD pada tahun 2030? Harga 1Hive Dollar (HBD) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, HBD akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga HBD untuk 2040? Hive Dollar (HBD) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 HBD menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang