Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Hylo USD % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Hylo USD Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Hylo USD (HYUSD) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Hylo USD berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.999856 pada tahun 2025. Hylo USD (HYUSD) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Hylo USD berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.0498 pada tahun 2026. Hylo USD (HYUSD) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan HYUSD yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 1.1023 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Hylo USD (HYUSD) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan HYUSD yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 1.1574 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Hylo USD (HYUSD) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran HYUSD pada tahun 2029 ialah $ 1.2153 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Hylo USD (HYUSD) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran HYUSD pada tahun 2030 ialah $ 1.2760 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Hylo USD (HYUSD) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Hylo USD berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.0786. Hylo USD (HYUSD) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Hylo USD berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 3.3858. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.999856 0.00%

2026 $ 1.0498 5.00%

2027 $ 1.1023 10.25%

2028 $ 1.1574 15.76%

2029 $ 1.2153 21.55%

2030 $ 1.2760 27.63%

2031 $ 1.3399 34.01%

2032 $ 1.4068 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.4772 47.75%

2034 $ 1.5511 55.13%

2035 $ 1.6286 62.89%

2036 $ 1.7100 71.03%

2037 $ 1.7955 79.59%

2038 $ 1.8853 88.56%

2039 $ 1.9796 97.99%

2040 $ 2.0786 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Hylo USD Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.999856 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.999992 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 1.0008 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 1.0039 0.41% Ramalan HargaHylo USD (HYUSD) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk HYUSD pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.999856 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaHylo USD (HYUSD) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi HYUSD, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.999992 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaHylo USD (HYUSD) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi HYUSD, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.0008 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaHylo USD (HYUSD)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk HYUSD ialah $1.0039 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Hylo USD Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 37.63M$ 37.63M $ 37.63M Bekalan Peredaran 37.64M 37.64M 37.64M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini HYUSD ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, HYUSD mempunyai bekalan edaran sebanyak 37.64M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 37.63M. Lihat Harga Langsung HYUSD

Hylo USD Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Hylo USD, harga semasa Hylo USD ialah 0.999856USD. Bekalan edaran Hylo USD(HYUSD) ialah 37.64M HYUSD , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $37,631,988 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.03% $ 0.000320 $ 1.002 $ 0.998651

7 Hari -0.00% $ -0.000094 $ 1.0012 $ 0.992368

30 Hari 0.84% $ 0.008398 $ 1.0012 $ 0.992368 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Hylo USD telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000320 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.03% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Hylo USD didagangkan pada paras tertinggi $1.0012 dan paras terendah $0.992368 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.00% . Trend terkini ini mempamerkan potensi HYUSD untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Hylo USD telah mengalami perubahan sebanyak 0.84% , mencerminkan kira-kira $0.008398 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa HYUSD berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Hylo USD (HYUSD) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Hylo USD ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan HYUSD berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Hylo USD untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi HYUSD, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Hylo USD. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan HYUSD. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum HYUSD untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Hylo USD.

Mengapa Ramalan Harga HYUSD Penting?

HYUSD Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahHYUSD berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,HYUSD akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga HYUSD pada bulan depan? Menurut Hylo USD (HYUSD) alat ramalan harga, harga HYUSD yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 HYUSD pada tahun 2026? Harga 1Hylo USD (HYUSD) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, HYUSD akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga HYUSD pada tahun 2027? Hylo USD (HYUSD) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 HYUSD menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga HYUSD pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Hylo USD (HYUSD) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga HYUSD pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Hylo USD (HYUSD) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 HYUSD pada tahun 2030? Harga 1Hylo USD (HYUSD) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, HYUSD akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga HYUSD untuk 2040? Hylo USD (HYUSD) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 HYUSD menjelang tahun 2040.