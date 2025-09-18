Hypha Staked AVAX (STAVAX) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Hypha Staked AVAX untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak STAVAX yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Hypha Staked AVAX % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Hypha Staked AVAX Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Hypha Staked AVAX (STAVAX) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Hypha Staked AVAX berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 37.33 pada tahun 2025. Hypha Staked AVAX (STAVAX) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Hypha Staked AVAX berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 39.1965 pada tahun 2026. Hypha Staked AVAX (STAVAX) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan STAVAX yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 41.1563 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Hypha Staked AVAX (STAVAX) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan STAVAX yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 43.2141 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Hypha Staked AVAX (STAVAX) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran STAVAX pada tahun 2029 ialah $ 45.3748 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Hypha Staked AVAX (STAVAX) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran STAVAX pada tahun 2030 ialah $ 47.6435 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Hypha Staked AVAX (STAVAX) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Hypha Staked AVAX berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 77.6063. Hypha Staked AVAX (STAVAX) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Hypha Staked AVAX berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 126.4126. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 37.33 0.00%

Statistik Harga Hypha Staked AVAX Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 36.59M$ 36.59M $ 36.59M Bekalan Peredaran 981.65K 981.65K 981.65K Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini STAVAX ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, STAVAX mempunyai bekalan edaran sebanyak 981.65K dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 36.59M. Lihat Harga Langsung STAVAX

Hypha Staked AVAX Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Hypha Staked AVAX, harga semasa Hypha Staked AVAX ialah 37.33USD. Bekalan edaran Hypha Staked AVAX(STAVAX) ialah 981.65K STAVAX , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $36,586,337 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 10.24% $ 3.47 $ 37.47 $ 33.36

7 Hari 13.64% $ 5.0927 $ 36.8296 $ 26.1963

30 Hari 39.77% $ 14.8467 $ 36.8296 $ 26.1963 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Hypha Staked AVAX telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $3.47 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 10.24% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Hypha Staked AVAX didagangkan pada paras tertinggi $36.8296 dan paras terendah $26.1963 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 13.64% . Trend terkini ini mempamerkan potensi STAVAX untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Hypha Staked AVAX telah mengalami perubahan sebanyak 39.77% , mencerminkan kira-kira $14.8467 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa STAVAX berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Hypha Staked AVAX (STAVAX) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Hypha Staked AVAX ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan STAVAX berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Hypha Staked AVAX untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi STAVAX, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Hypha Staked AVAX. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan STAVAX. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum STAVAX untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Hypha Staked AVAX.

Mengapa Ramalan Harga STAVAX Penting?

STAVAX Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahSTAVAX berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,STAVAX akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga STAVAX pada bulan depan? Menurut Hypha Staked AVAX (STAVAX) alat ramalan harga, harga STAVAX yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 STAVAX pada tahun 2026? Harga 1Hypha Staked AVAX (STAVAX) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, STAVAX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga STAVAX pada tahun 2027? Hypha Staked AVAX (STAVAX) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 STAVAX menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga STAVAX pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Hypha Staked AVAX (STAVAX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga STAVAX pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Hypha Staked AVAX (STAVAX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 STAVAX pada tahun 2030? Harga 1Hypha Staked AVAX (STAVAX) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, STAVAX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga STAVAX untuk 2040? Hypha Staked AVAX (STAVAX) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 STAVAX menjelang tahun 2040.