I Like It Stable DAO (ILIS) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga I Like It Stable DAO untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak ILIS yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga I Like It Stable DAO
%

*Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna.

I Like It Stable DAO Ramalan Harga
--
----
0.00%
USD
Sebenarnya
Ramalan
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-18 17:58:23 (UTC+8)

I Like It Stable DAO Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD)

I Like It Stable DAO (ILIS) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini)

Berdasarkan ramalan anda, I Like It Stable DAO berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004400 pada tahun 2025.

I Like It Stable DAO (ILIS) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan)

Berdasarkan ramalan anda, I Like It Stable DAO berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004620 pada tahun 2026.

I Like It Stable DAO (ILIS) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun)

Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ILIS yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.004851 dengan kadar pertumbuhan 10.25%.

I Like It Stable DAO (ILIS) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun)

Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ILIS yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.005094 dengan kadar pertumbuhan 15.76%.

I Like It Stable DAO (ILIS) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun)

Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ILIS pada tahun 2029 ialah $ 0.005348 dengan kadar pertumbuhan 21.55%.

I Like It Stable DAO (ILIS) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)

Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ILIS pada tahun 2030 ialah $ 0.005616 dengan kadar pertumbuhan 27.63%.

I Like It Stable DAO (ILIS) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga I Like It Stable DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.009148.

I Like It Stable DAO (ILIS) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun)

Pada tahun 2050, harga I Like It Stable DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.014901.

Tahun
Harga
Pertumbuhan
  • 2025
    $ 0.004400
    0.00%
  • 2026
    $ 0.004620
    5.00%
  • 2027
    $ 0.004851
    10.25%
  • 2028
    $ 0.005094
    15.76%
  • 2029
    $ 0.005348
    21.55%
  • 2030
    $ 0.005616
    27.63%
  • 2031
    $ 0.005897
    34.01%
  • 2032
    $ 0.006192
    40.71%
Tahun
Harga
Pertumbuhan
  • 2033
    $ 0.006501
    47.75%
  • 2034
    $ 0.006826
    55.13%
  • 2035
    $ 0.007168
    62.89%
  • 2036
    $ 0.007526
    71.03%
  • 2037
    $ 0.007902
    79.59%
  • 2038
    $ 0.008297
    88.56%
  • 2039
    $ 0.008712
    97.99%
  • 2040
    $ 0.009148
    107.89%
Tunjukkan Lagi

Ramalan Harga I Like It Stable DAO Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari

tarikh
Ramalan Harga
Pertumbuhan
  • September 18, 2025(Hari ini)
    $ 0.004400
    0.00%
  • September 19, 2025(Esok)
    $ 0.004401
    0.01%
  • September 25, 2025(Minggu ini)
    $ 0.004404
    0.10%
  • October 18, 2025(30 Hari)
    $ 0.004418
    0.41%
Ramalan HargaI Like It Stable DAO (ILIS) Hari Ini

Harga yang diramalkan untuk ILIS pada September 18, 2025(Hari ini), ialah $0.004400. Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini.

Ramalan HargaI Like It Stable DAO (ILIS) Esok

Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi ILIS, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5%, ialah $0.004401. Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih.

Ramalan HargaI Like It Stable DAO (ILIS) Minggu Ini

Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi ILIS, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5%, ialah $0.004404. Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang.

Ramalan HargaI Like It Stable DAO (ILIS)30 Hari

Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk ILIS ialah $0.004418. Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga I Like It Stable DAO Semasa

--
----

--

$ 83.39K
$ 83.39K$ 83.39K

18.95M
18.95M 18.95M

--
----

--

Harga terkini ILIS ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --.
Tambahan pula, ILIS mempunyai bekalan edaran sebanyak 18.95M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 83.39K.

I Like It Stable DAO Harga Sejarah

Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung I Like It Stable DAO, harga semasa I Like It Stable DAO ialah 0.004400USD. Bekalan edaran I Like It Stable DAO(ILIS) ialah 18.95M ILIS , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $83,393.

Tempoh
Perubahan(%)
Perubahan(USD)
Tinggi
Rendah
  • 24 jam
    5.61%
    $ 0.000233
    $ 0.004401
    $ 0.004126
  • 7 Hari
    -25.72%
    $ -0.001132
    $ 0.005913
    $ 0.003606
  • 30 Hari
    -5.01%
    $ -0.000220
    $ 0.005913
    $ 0.003606
Prestasi 24 Jam

Dalam tempoh 24 jam yang lalu, I Like It Stable DAO telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000233, mencerminkan perubahan nilai sebanyak 5.61%.

Prestasi 7 Hari

Sepanjang 7 hari yang lalu, I Like It Stable DAO didagangkan pada paras tertinggi $0.005913 dan paras terendah $0.003606. Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -25.72%. Trend terkini ini mempamerkan potensi ILIS untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran.

Prestasi 30 Hari

Bulan lalu, I Like It Stable DAO telah mengalami perubahan sebanyak -5.01%, mencerminkan kira-kira $-0.000220 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa ILIS berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga I Like It Stable DAO (ILIS) Berfungsi?

Modul Ramalan Harga I Like It Stable DAO ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan ILIS berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut.

1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda

Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap I Like It Stable DAO untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan.

2. Kira Harga Masa Hadapan

Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi ILIS, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa.

3. Terokai Senario Berbeza

Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga I Like It Stable DAO. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta.

4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti

Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan ILIS.

Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga

Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk:

Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend.

Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual.

Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum ILIS untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish.

Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan I Like It Stable DAO.

Mengapa Ramalan Harga ILIS Penting?

ILIS Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ):

AdakahILIS berbaloi untuk dilaburkan sekarang?
Mengikut ramalan anda,ILIS akan mencapai -- pada undefined, menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan.
Apakah ramalan harga ILIS pada bulan depan?
Menurut I Like It Stable DAO (ILIS) alat ramalan harga, harga ILIS yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined.
Berapakah kos 1 ILIS pada tahun 2026?
Harga 1I Like It Stable DAO (ILIS) hari ini ialah --. Mengikut modul ramalan di atas, ILIS akan meningkat sebanyak 0.00%, mencapai -- pada 2026.
Berapakah ramalan harga ILIS pada tahun 2027?
I Like It Stable DAO (ILIS) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 ILIS menjelang tahun 2027
Apakah anggaran sasaran harga ILIS pada tahun 2028?
Menurut input ramalan harga anda, I Like It Stable DAO (ILIS) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028.
Apakah anggaran sasaran harga ILIS pada tahun 2029?
Menurut input ramalan harga anda, I Like It Stable DAO (ILIS) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029.
Berapakah kos 1 ILIS pada tahun 2030?
Harga 1I Like It Stable DAO (ILIS) hari ini ialah --. Mengikut modul ramalan di atas, ILIS akan meningkat sebanyak 0.00%, mencapai -- pada 2030.
Apakah ramalan harga ILIS untuk 2040?
I Like It Stable DAO (ILIS) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00%, mencapai harga -- bagi 1 ILIS menjelang tahun 2040.
Penafian

Kandungan yang diterbitkan pada halaman ramalan harga kripto kami adalah berdasarkan maklumat dan maklum balas yang diberikan kepada kami oleh pengguna MEXC dan/atau sumber pihak ketiga yang lain. Ia dibentangkan kepada anda atas dasar "seadanya" untuk tujuan maklumat dan ilustrasi sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti dalam apa jua bentuk. Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa ramalan harga yang dibentangkan mungkin tidak tepat dan tidak boleh dianggap sedemikian. Harga masa depan mungkin berbeza dengan ketara daripada ramalan yang dibentangkan, dan mereka tidak boleh dipercayai untuk keputusan pelaburan.

Tambahan pula, kandungan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan, dan juga tidak bertujuan untuk mengesyorkan pembelian mana-mana produk atau perkhidmatan tertentu. MEXC tidak akan bertanggungjawab kepada anda dalam apa jua cara untuk sebarang kerugian yang mungkin anda alami akibat rujukan, penggunaan, dan/atau bergantung pada mana-mana kandungan yang diterbitkan pada halaman ramalan harga kripto kami. Adalah penting untuk menyedari bahawa harga aset digital tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Nilai pelaburan anda mungkin menurun dan meningkat, dan tiada jaminan untuk mendapatkan kembali jumlah yang dilaburkan pada mulanya. Akhirnya, anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda, dan MEXC tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Sila ingat bahawa prestasi masa lalu bukanlah peramal yang boleh dipercayai untuk prestasi masa hadapan. Anda hanya perlu melabur dalam produk yang anda kenali dan memahami risiko yang berkaitan. Pertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko, dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang keputusan pelaburan.