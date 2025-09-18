Bursa MEXC / Ramalan Harga Kripto / I Like It Stable DAO (ILIS) /

I Like It Stable DAO (ILIS) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga I Like It Stable DAO untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak ILIS yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli ILIS

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga I Like It Stable DAO % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan I Like It Stable DAO Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) I Like It Stable DAO (ILIS) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, I Like It Stable DAO berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004400 pada tahun 2025. I Like It Stable DAO (ILIS) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, I Like It Stable DAO berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004620 pada tahun 2026. I Like It Stable DAO (ILIS) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ILIS yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.004851 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. I Like It Stable DAO (ILIS) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ILIS yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.005094 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. I Like It Stable DAO (ILIS) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ILIS pada tahun 2029 ialah $ 0.005348 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. I Like It Stable DAO (ILIS) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ILIS pada tahun 2030 ialah $ 0.005616 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. I Like It Stable DAO (ILIS) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga I Like It Stable DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.009148. I Like It Stable DAO (ILIS) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga I Like It Stable DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.014901. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.004400 0.00%

2026 $ 0.004620 5.00%

2027 $ 0.004851 10.25%

2028 $ 0.005094 15.76%

2029 $ 0.005348 21.55%

2030 $ 0.005616 27.63%

2031 $ 0.005897 34.01%

2032 $ 0.006192 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.006501 47.75%

2034 $ 0.006826 55.13%

2035 $ 0.007168 62.89%

2036 $ 0.007526 71.03%

2037 $ 0.007902 79.59%

2038 $ 0.008297 88.56%

2039 $ 0.008712 97.99%

2040 $ 0.009148 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga I Like It Stable DAO Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.004400 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.004401 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.004404 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.004418 0.41% Ramalan HargaI Like It Stable DAO (ILIS) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk ILIS pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.004400 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaI Like It Stable DAO (ILIS) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi ILIS, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.004401 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaI Like It Stable DAO (ILIS) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi ILIS, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.004404 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaI Like It Stable DAO (ILIS)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk ILIS ialah $0.004418 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga I Like It Stable DAO Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 83.39K$ 83.39K $ 83.39K Bekalan Peredaran 18.95M 18.95M 18.95M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini ILIS ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, ILIS mempunyai bekalan edaran sebanyak 18.95M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 83.39K. Lihat Harga Langsung ILIS

I Like It Stable DAO Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung I Like It Stable DAO, harga semasa I Like It Stable DAO ialah 0.004400USD. Bekalan edaran I Like It Stable DAO(ILIS) ialah 18.95M ILIS , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $83,393 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 5.61% $ 0.000233 $ 0.004401 $ 0.004126

7 Hari -25.72% $ -0.001132 $ 0.005913 $ 0.003606

30 Hari -5.01% $ -0.000220 $ 0.005913 $ 0.003606 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, I Like It Stable DAO telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000233 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 5.61% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, I Like It Stable DAO didagangkan pada paras tertinggi $0.005913 dan paras terendah $0.003606 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -25.72% . Trend terkini ini mempamerkan potensi ILIS untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, I Like It Stable DAO telah mengalami perubahan sebanyak -5.01% , mencerminkan kira-kira $-0.000220 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa ILIS berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga I Like It Stable DAO (ILIS) Berfungsi? Modul Ramalan Harga I Like It Stable DAO ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan ILIS berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap I Like It Stable DAO untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi ILIS, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga I Like It Stable DAO. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan ILIS. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum ILIS untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan I Like It Stable DAO.

Mengapa Ramalan Harga ILIS Penting?

ILIS Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahILIS berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,ILIS akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga ILIS pada bulan depan? Menurut I Like It Stable DAO (ILIS) alat ramalan harga, harga ILIS yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 ILIS pada tahun 2026? Harga 1I Like It Stable DAO (ILIS) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, ILIS akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga ILIS pada tahun 2027? I Like It Stable DAO (ILIS) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 ILIS menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga ILIS pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, I Like It Stable DAO (ILIS) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga ILIS pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, I Like It Stable DAO (ILIS) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 ILIS pada tahun 2030? Harga 1I Like It Stable DAO (ILIS) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, ILIS akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga ILIS untuk 2040? I Like It Stable DAO (ILIS) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 ILIS menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang