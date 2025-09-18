Idavoll DAO (IDV) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Idavoll DAO untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak IDV yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Idavoll DAO % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Idavoll DAO Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Idavoll DAO (IDV) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Idavoll DAO berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000097 pada tahun 2025. Idavoll DAO (IDV) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Idavoll DAO berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000102 pada tahun 2026. Idavoll DAO (IDV) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan IDV yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.000107 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Idavoll DAO (IDV) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan IDV yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.000113 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Idavoll DAO (IDV) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran IDV pada tahun 2029 ialah $ 0.000119 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Idavoll DAO (IDV) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran IDV pada tahun 2030 ialah $ 0.000124 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Idavoll DAO (IDV) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Idavoll DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000203. Idavoll DAO (IDV) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Idavoll DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000331. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000097 0.00%

2026 $ 0.000102 5.00%

2027 $ 0.000107 10.25%

2028 $ 0.000113 15.76%

2029 $ 0.000119 21.55%

2030 $ 0.000124 27.63%

2031 $ 0.000131 34.01%

2032 $ 0.000137 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.000144 47.75%

2034 $ 0.000151 55.13%

2035 $ 0.000159 62.89%

2036 $ 0.000167 71.03%

2037 $ 0.000175 79.59%

2038 $ 0.000184 88.56%

2039 $ 0.000193 97.99%

2040 $ 0.000203 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Idavoll DAO Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.000097 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.000097 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.000098 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.000098 0.41% Ramalan HargaIdavoll DAO (IDV) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk IDV pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.000097 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaIdavoll DAO (IDV) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi IDV, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000097 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaIdavoll DAO (IDV) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi IDV, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000098 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaIdavoll DAO (IDV)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk IDV ialah $0.000098 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Idavoll DAO Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 77.31K$ 77.31K $ 77.31K Bekalan Peredaran 789.04M 789.04M 789.04M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini IDV ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, IDV mempunyai bekalan edaran sebanyak 789.04M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 77.31K. Lihat Harga Langsung IDV

Idavoll DAO Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Idavoll DAO, harga semasa Idavoll DAO ialah 0.000097USD. Bekalan edaran Idavoll DAO(IDV) ialah 789.04M IDV , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $77,310 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.12% $ 0 $ 0.000098 $ 0.000096

7 Hari -1.50% $ -0.000001 $ 0.000099 $ 0.000089

30 Hari 1.10% $ 0.000001 $ 0.000099 $ 0.000089 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Idavoll DAO telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.12% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Idavoll DAO didagangkan pada paras tertinggi $0.000099 dan paras terendah $0.000089 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -1.50% . Trend terkini ini mempamerkan potensi IDV untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Idavoll DAO telah mengalami perubahan sebanyak 1.10% , mencerminkan kira-kira $0.000001 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa IDV berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Idavoll DAO (IDV) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Idavoll DAO ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan IDV berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Idavoll DAO untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi IDV, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Idavoll DAO. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan IDV. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum IDV untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Idavoll DAO.

Mengapa Ramalan Harga IDV Penting?

IDV Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahIDV berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,IDV akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga IDV pada bulan depan? Menurut Idavoll DAO (IDV) alat ramalan harga, harga IDV yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 IDV pada tahun 2026? Harga 1Idavoll DAO (IDV) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, IDV akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga IDV pada tahun 2027? Idavoll DAO (IDV) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 IDV menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga IDV pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Idavoll DAO (IDV) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga IDV pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Idavoll DAO (IDV) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 IDV pada tahun 2030? Harga 1Idavoll DAO (IDV) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, IDV akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga IDV untuk 2040? Idavoll DAO (IDV) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 IDV menjelang tahun 2040.