Idle Network (IDLE) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Idle Network untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak IDLE yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli IDLE

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Idle Network % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Idle Network Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Idle Network (IDLE) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Idle Network berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.007335 pada tahun 2025. Idle Network (IDLE) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Idle Network berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.007702 pada tahun 2026. Idle Network (IDLE) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan IDLE yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.008087 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Idle Network (IDLE) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan IDLE yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.008492 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Idle Network (IDLE) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran IDLE pada tahun 2029 ialah $ 0.008916 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Idle Network (IDLE) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran IDLE pada tahun 2030 ialah $ 0.009362 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Idle Network (IDLE) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Idle Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.015250. Idle Network (IDLE) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Idle Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.024841. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.007335 0.00%

2026 $ 0.007702 5.00%

2027 $ 0.008087 10.25%

2028 $ 0.008492 15.76%

2029 $ 0.008916 21.55%

2030 $ 0.009362 27.63%

2031 $ 0.009830 34.01%

2032 $ 0.010322 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.010838 47.75%

2034 $ 0.011380 55.13%

2035 $ 0.011949 62.89%

2036 $ 0.012546 71.03%

2037 $ 0.013173 79.59%

2038 $ 0.013832 88.56%

2039 $ 0.014524 97.99%

2040 $ 0.015250 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Idle Network Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.007335 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.007336 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.007342 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.007365 0.41% Ramalan HargaIdle Network (IDLE) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk IDLE pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.007335 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaIdle Network (IDLE) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi IDLE, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.007336 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaIdle Network (IDLE) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi IDLE, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.007342 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaIdle Network (IDLE)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk IDLE ialah $0.007365 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Idle Network Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 545.07K$ 545.07K $ 545.07K Bekalan Peredaran 74.30M 74.30M 74.30M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini IDLE ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, IDLE mempunyai bekalan edaran sebanyak 74.30M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 545.07K. Lihat Harga Langsung IDLE

Idle Network Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Idle Network, harga semasa Idle Network ialah 0.007335USD. Bekalan edaran Idle Network(IDLE) ialah 74.30M IDLE , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $545,070 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 Hari 0.00% $ 0 $ 0.023003 $ 0.023003

30 Hari -66.85% $ -0.004904 $ 0.023003 $ 0.023003 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Idle Network telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Idle Network didagangkan pada paras tertinggi $0.023003 dan paras terendah $0.023003 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.00% . Trend terkini ini mempamerkan potensi IDLE untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Idle Network telah mengalami perubahan sebanyak -66.85% , mencerminkan kira-kira $-0.004904 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa IDLE berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Idle Network (IDLE) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Idle Network ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan IDLE berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Idle Network untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi IDLE, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Idle Network. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan IDLE. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum IDLE untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Idle Network.

Mengapa Ramalan Harga IDLE Penting?

IDLE Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahIDLE berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,IDLE akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga IDLE pada bulan depan? Menurut Idle Network (IDLE) alat ramalan harga, harga IDLE yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 IDLE pada tahun 2026? Harga 1Idle Network (IDLE) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, IDLE akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga IDLE pada tahun 2027? Idle Network (IDLE) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 IDLE menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga IDLE pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Idle Network (IDLE) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga IDLE pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Idle Network (IDLE) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 IDLE pada tahun 2030? Harga 1Idle Network (IDLE) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, IDLE akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga IDLE untuk 2040? Idle Network (IDLE) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 IDLE menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang