Ignore Fud (4TOKEN) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Ignore Fud untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak 4TOKEN yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli 4TOKEN

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Ignore Fud % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Ignore Fud Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Ignore Fud (4TOKEN) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Ignore Fud berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0 pada tahun 2025. Ignore Fud (4TOKEN) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Ignore Fud berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0 pada tahun 2026. Ignore Fud (4TOKEN) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan 4TOKEN yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Ignore Fud (4TOKEN) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan 4TOKEN yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Ignore Fud (4TOKEN) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran 4TOKEN pada tahun 2029 ialah $ 0 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Ignore Fud (4TOKEN) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran 4TOKEN pada tahun 2030 ialah $ 0 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Ignore Fud (4TOKEN) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Ignore Fud berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0. Ignore Fud (4TOKEN) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Ignore Fud berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0 0.00%

2026 $ 0 5.00%

2027 $ 0 10.25%

2028 $ 0 15.76%

2029 $ 0 21.55%

2030 $ 0 27.63%

2031 $ 0 34.01%

2032 $ 0 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0 47.75%

2034 $ 0 55.13%

2035 $ 0 62.89%

2036 $ 0 71.03%

2037 $ 0 79.59%

2038 $ 0 88.56%

2039 $ 0 97.99%

2040 $ 0 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Ignore Fud Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0 0.41% Ramalan HargaIgnore Fud (4TOKEN) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk 4TOKEN pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaIgnore Fud (4TOKEN) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi 4TOKEN, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaIgnore Fud (4TOKEN) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi 4TOKEN, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaIgnore Fud (4TOKEN)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk 4TOKEN ialah $0 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Ignore Fud Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 17.26K$ 17.26K $ 17.26K Bekalan Peredaran 22.48B 22.48B 22.48B Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini 4TOKEN ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, 4TOKEN mempunyai bekalan edaran sebanyak 22.48B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 17.26K. Lihat Harga Langsung 4TOKEN

Ignore Fud Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Ignore Fud, harga semasa Ignore Fud ialah 0USD. Bekalan edaran Ignore Fud(4TOKEN) ialah 22.48B 4TOKEN , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $17,263.67 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -1.55% $ 0 $ 0 $ 0

7 Hari 4.55% $ 0 $ 0.000000 $ 0.000000

30 Hari 45.31% $ 0 $ 0.000000 $ 0.000000 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Ignore Fud telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -1.55% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Ignore Fud didagangkan pada paras tertinggi $0.000000 dan paras terendah $0.000000 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 4.55% . Trend terkini ini mempamerkan potensi 4TOKEN untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Ignore Fud telah mengalami perubahan sebanyak 45.31% , mencerminkan kira-kira $0 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa 4TOKEN berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Ignore Fud (4TOKEN) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Ignore Fud ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan 4TOKEN berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Ignore Fud untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi 4TOKEN, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Ignore Fud. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan 4TOKEN. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum 4TOKEN untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Ignore Fud.

Mengapa Ramalan Harga 4TOKEN Penting?

4TOKEN Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): Adakah4TOKEN berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,4TOKEN akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga 4TOKEN pada bulan depan? Menurut Ignore Fud (4TOKEN) alat ramalan harga, harga 4TOKEN yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 4TOKEN pada tahun 2026? Harga 1Ignore Fud (4TOKEN) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, 4TOKEN akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga 4TOKEN pada tahun 2027? Ignore Fud (4TOKEN) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 4TOKEN menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga 4TOKEN pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Ignore Fud (4TOKEN) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga 4TOKEN pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Ignore Fud (4TOKEN) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 4TOKEN pada tahun 2030? Harga 1Ignore Fud (4TOKEN) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, 4TOKEN akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga 4TOKEN untuk 2040? Ignore Fud (4TOKEN) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 4TOKEN menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang