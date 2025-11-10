iLuminary Token (ILMT) Ramalan Harga (USD)

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga iLuminary Token % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan iLuminary Token Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) iLuminary Token (ILMT) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, iLuminary Token berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.010767 pada tahun 2025. iLuminary Token (ILMT) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, iLuminary Token berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.011305 pada tahun 2026. iLuminary Token (ILMT) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ILMT yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.011870 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. iLuminary Token (ILMT) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ILMT yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.012464 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. iLuminary Token (ILMT) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ILMT pada tahun 2029 ialah $ 0.013087 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. iLuminary Token (ILMT) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ILMT pada tahun 2030 ialah $ 0.013742 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. iLuminary Token (ILMT) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga iLuminary Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.022384. iLuminary Token (ILMT) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga iLuminary Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.036461. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.010767 0.00%

2026 $ 0.011305 5.00%

2027 $ 0.011870 10.25%

2028 $ 0.012464 15.76%

2029 $ 0.013087 21.55%

2030 $ 0.013742 27.63%

2031 $ 0.014429 34.01%

2032 $ 0.015150 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.015908 47.75%

2034 $ 0.016703 55.13%

2035 $ 0.017538 62.89%

2036 $ 0.018415 71.03%

2037 $ 0.019336 79.59%

2038 $ 0.020303 88.56%

2039 $ 0.021318 97.99%

2040 $ 0.022384 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga iLuminary Token Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.010767 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.010768 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.010777 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.010811 0.41% Ramalan HargaiLuminary Token (ILMT) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk ILMT pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.010767 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaiLuminary Token (ILMT) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi ILMT, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.010768 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaiLuminary Token (ILMT) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi ILMT, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.010777 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaiLuminary Token (ILMT)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk ILMT ialah $0.010811 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga iLuminary Token Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 171.81K$ 171.81K $ 171.81K Bekalan Peredaran 15.96M 15.96M 15.96M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini ILMT ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, ILMT mempunyai bekalan edaran sebanyak 15.96M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 171.81K. Lihat Harga Langsung ILMT

iLuminary Token Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung iLuminary Token, harga semasa iLuminary Token ialah 0.010767USD. Bekalan edaran iLuminary Token(ILMT) ialah 15.96M ILMT , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $171,805 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -5.13% $ -0.000582 $ 0.011349 $ 0.010735

7 Hari -36.04% $ -0.003881 $ 0.016834 $ 0.005292

30 Hari 113.35% $ 0.012204 $ 0.016834 $ 0.005292 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, iLuminary Token telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000582 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -5.13% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, iLuminary Token didagangkan pada paras tertinggi $0.016834 dan paras terendah $0.005292 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -36.04% . Trend terkini ini mempamerkan potensi ILMT untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, iLuminary Token telah mengalami perubahan sebanyak 113.35% , mencerminkan kira-kira $0.012204 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa ILMT berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga iLuminary Token (ILMT) Berfungsi? Modul Ramalan Harga iLuminary Token ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan ILMT berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap iLuminary Token untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi ILMT, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga iLuminary Token. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan ILMT. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum ILMT untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan iLuminary Token.

Mengapa Ramalan Harga ILMT Penting?

ILMT Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahILMT berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,ILMT akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga ILMT pada bulan depan? Menurut iLuminary Token (ILMT) alat ramalan harga, harga ILMT yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 ILMT pada tahun 2026? Harga 1iLuminary Token (ILMT) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, ILMT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga ILMT pada tahun 2027? iLuminary Token (ILMT) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 ILMT menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga ILMT pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, iLuminary Token (ILMT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga ILMT pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, iLuminary Token (ILMT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 ILMT pada tahun 2030? Harga 1iLuminary Token (ILMT) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, ILMT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga ILMT untuk 2040? iLuminary Token (ILMT) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 ILMT menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang