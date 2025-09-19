Instadapp USDC (IUSDC) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Instadapp USDC untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak IUSDC yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Instadapp USDC % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Instadapp USDC Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Instadapp USDC (IUSDC) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Instadapp USDC berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.19 pada tahun 2025. Instadapp USDC (IUSDC) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Instadapp USDC berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.2495 pada tahun 2026. Instadapp USDC (IUSDC) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan IUSDC yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 1.3119 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Instadapp USDC (IUSDC) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan IUSDC yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 1.3775 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Instadapp USDC (IUSDC) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran IUSDC pada tahun 2029 ialah $ 1.4464 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Instadapp USDC (IUSDC) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran IUSDC pada tahun 2030 ialah $ 1.5187 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Instadapp USDC (IUSDC) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Instadapp USDC berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.4739. Instadapp USDC (IUSDC) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Instadapp USDC berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 4.0297. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 1.19 0.00%

2026 $ 1.2495 5.00%

2027 $ 1.3119 10.25%

2028 $ 1.3775 15.76%

2029 $ 1.4464 21.55%

2030 $ 1.5187 27.63%

2031 $ 1.5947 34.01%

2032 $ 1.6744 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.7581 47.75%

2034 $ 1.8460 55.13%

2035 $ 1.9383 62.89%

2036 $ 2.0353 71.03%

2037 $ 2.1370 79.59%

2038 $ 2.2439 88.56%

2039 $ 2.3561 97.99%

2040 $ 2.4739 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Instadapp USDC Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 19, 2025(Hari ini) $ 1.19 0.00%

September 20, 2025(Esok) $ 1.1901 0.01%

September 26, 2025(Minggu ini) $ 1.1911 0.10%

October 19, 2025(30 Hari) $ 1.1948 0.41% Ramalan HargaInstadapp USDC (IUSDC) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk IUSDC pada September 19, 2025(Hari ini) , ialah $1.19 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaInstadapp USDC (IUSDC) Esok Untuk September 20, 2025(Esok), ramalan harga bagi IUSDC, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.1901 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaInstadapp USDC (IUSDC) Minggu Ini Menjelang September 26, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi IUSDC, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.1911 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaInstadapp USDC (IUSDC)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk IUSDC ialah $1.1948 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Instadapp USDC Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 5.06K$ 5.06K $ 5.06K Bekalan Peredaran 4.27K 4.27K 4.27K Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini IUSDC ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, IUSDC mempunyai bekalan edaran sebanyak 4.27K dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 5.06K.

Instadapp USDC Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Instadapp USDC, harga semasa Instadapp USDC ialah 1.19USD. Bekalan edaran Instadapp USDC(IUSDC) ialah 4.27K IUSDC , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $5,062.83 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.01% $ -0.000125 $ 1.19 $ 1.18

7 Hari 0.00% $ 0 $ 1.1857 $ 1.1847

30 Hari 0.03% $ 0.000317 $ 1.1857 $ 1.1847 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Instadapp USDC telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000125 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Instadapp USDC didagangkan pada paras tertinggi $1.1857 dan paras terendah $1.1847 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.00% . Trend terkini ini mempamerkan potensi IUSDC untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Instadapp USDC telah mengalami perubahan sebanyak 0.03% , mencerminkan kira-kira $0.000317 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa IUSDC berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Instadapp USDC (IUSDC) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Instadapp USDC ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan IUSDC berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Instadapp USDC untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi IUSDC, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Instadapp USDC. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan IUSDC. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum IUSDC untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Instadapp USDC.

Mengapa Ramalan Harga IUSDC Penting?

IUSDC Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

