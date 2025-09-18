International Meme Fund (IMF) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga International Meme Fund untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak IMF yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga International Meme Fund % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan International Meme Fund Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) International Meme Fund (IMF) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, International Meme Fund berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.183116 pada tahun 2025. International Meme Fund (IMF) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, International Meme Fund berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.192271 pada tahun 2026. International Meme Fund (IMF) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan IMF yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.201885 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. International Meme Fund (IMF) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan IMF yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.211979 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. International Meme Fund (IMF) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran IMF pada tahun 2029 ialah $ 0.222578 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. International Meme Fund (IMF) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran IMF pada tahun 2030 ialah $ 0.233707 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. International Meme Fund (IMF) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga International Meme Fund berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.380685. International Meme Fund (IMF) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga International Meme Fund berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.620095. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.183116 0.00%

Statistik Harga International Meme Fund Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 5.84M$ 5.84M $ 5.84M Bekalan Peredaran 31.91M 31.91M 31.91M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini IMF ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, IMF mempunyai bekalan edaran sebanyak 31.91M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 5.84M. Lihat Harga Langsung IMF

International Meme Fund Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung International Meme Fund, harga semasa International Meme Fund ialah 0.183116USD. Bekalan edaran International Meme Fund(IMF) ialah 31.91M IMF , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $5,842,295 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 2.95% $ 0.005239 $ 0.189537 $ 0.17752

7 Hari -10.99% $ -0.020134 $ 0.297278 $ 0.177877

30 Hari -39.38% $ -0.072122 $ 0.297278 $ 0.177877 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, International Meme Fund telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.005239 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 2.95% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, International Meme Fund didagangkan pada paras tertinggi $0.297278 dan paras terendah $0.177877 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -10.99% . Trend terkini ini mempamerkan potensi IMF untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, International Meme Fund telah mengalami perubahan sebanyak -39.38% , mencerminkan kira-kira $-0.072122 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa IMF berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga International Meme Fund (IMF) Berfungsi? Modul Ramalan Harga International Meme Fund ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan IMF berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap International Meme Fund untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi IMF, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga International Meme Fund. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan IMF. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum IMF untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan International Meme Fund.

Mengapa Ramalan Harga IMF Penting?

IMF Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahIMF berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,IMF akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga IMF pada bulan depan? Menurut International Meme Fund (IMF) alat ramalan harga, harga IMF yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 IMF pada tahun 2026? Harga 1International Meme Fund (IMF) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, IMF akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga IMF pada tahun 2027? International Meme Fund (IMF) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 IMF menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga IMF pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, International Meme Fund (IMF) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga IMF pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, International Meme Fund (IMF) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 IMF pada tahun 2030? Harga 1International Meme Fund (IMF) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, IMF akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga IMF untuk 2040? International Meme Fund (IMF) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 IMF menjelang tahun 2040.