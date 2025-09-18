Internet Token (INT) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Internet Token untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak INT yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli INT

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Internet Token % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Internet Token Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Internet Token (INT) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Internet Token berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004040 pada tahun 2025. Internet Token (INT) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Internet Token berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004242 pada tahun 2026. Internet Token (INT) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan INT yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.004454 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Internet Token (INT) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan INT yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.004676 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Internet Token (INT) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran INT pada tahun 2029 ialah $ 0.004910 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Internet Token (INT) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran INT pada tahun 2030 ialah $ 0.005156 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Internet Token (INT) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Internet Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.008399. Internet Token (INT) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Internet Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.013681. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.004040 0.00%

2026 $ 0.004242 5.00%

2027 $ 0.004454 10.25%

2028 $ 0.004676 15.76%

2029 $ 0.004910 21.55%

2030 $ 0.005156 27.63%

2031 $ 0.005414 34.01%

2032 $ 0.005684 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.005969 47.75%

2034 $ 0.006267 55.13%

2035 $ 0.006580 62.89%

2036 $ 0.006909 71.03%

2037 $ 0.007255 79.59%

2038 $ 0.007618 88.56%

2039 $ 0.007999 97.99%

2040 $ 0.008399 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Internet Token Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.004040 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.004040 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.004043 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.004056 0.41% Ramalan HargaInternet Token (INT) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk INT pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.004040 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaInternet Token (INT) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi INT, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.004040 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaInternet Token (INT) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi INT, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.004043 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaInternet Token (INT)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk INT ialah $0.004056 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Internet Token Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 1.54M$ 1.54M $ 1.54M Bekalan Peredaran 381.55M 381.55M 381.55M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini INT ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, INT mempunyai bekalan edaran sebanyak 381.55M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 1.54M. Lihat Harga Langsung INT

Internet Token Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Internet Token, harga semasa Internet Token ialah 0.004040USD. Bekalan edaran Internet Token(INT) ialah 381.55M INT , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $1,540,997 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 2.61% $ 0.000102 $ 0.004088 $ 0.003803

7 Hari 2.82% $ 0.000114 $ 0.004224 $ 0.003804

30 Hari 5.26% $ 0.000212 $ 0.004224 $ 0.003804 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Internet Token telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000102 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 2.61% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Internet Token didagangkan pada paras tertinggi $0.004224 dan paras terendah $0.003804 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 2.82% . Trend terkini ini mempamerkan potensi INT untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Internet Token telah mengalami perubahan sebanyak 5.26% , mencerminkan kira-kira $0.000212 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa INT berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Internet Token (INT) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Internet Token ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan INT berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Internet Token untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi INT, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Internet Token. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan INT. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum INT untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Internet Token.

Mengapa Ramalan Harga INT Penting?

INT Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahINT berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,INT akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga INT pada bulan depan? Menurut Internet Token (INT) alat ramalan harga, harga INT yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 INT pada tahun 2026? Harga 1Internet Token (INT) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, INT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga INT pada tahun 2027? Internet Token (INT) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 INT menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga INT pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Internet Token (INT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga INT pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Internet Token (INT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 INT pada tahun 2030? Harga 1Internet Token (INT) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, INT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga INT untuk 2040? Internet Token (INT) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 INT menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang