Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Intrepid Token % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Intrepid Token Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Intrepid Token (INT) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Intrepid Token berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 5.16 pada tahun 2025. Intrepid Token (INT) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Intrepid Token berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 5.418 pada tahun 2026. Intrepid Token (INT) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan INT yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 5.6889 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Intrepid Token (INT) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan INT yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 5.9733 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Intrepid Token (INT) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran INT pada tahun 2029 ialah $ 6.2720 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Intrepid Token (INT) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran INT pada tahun 2030 ialah $ 6.5856 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Intrepid Token (INT) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Intrepid Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 10.7272. Intrepid Token (INT) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Intrepid Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 17.4735. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 5.16 0.00%

2026 $ 5.418 5.00%

2027 $ 5.6889 10.25%

2028 $ 5.9733 15.76%

2029 $ 6.2720 21.55%

2030 $ 6.5856 27.63%

2031 $ 6.9148 34.01%

2032 $ 7.2606 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 7.6236 47.75%

2034 $ 8.0048 55.13%

2035 $ 8.4050 62.89%

2036 $ 8.8253 71.03%

2037 $ 9.2666 79.59%

2038 $ 9.7299 88.56%

2039 $ 10.2164 97.99%

2040 $ 10.7272 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Intrepid Token Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 5.16 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 5.1607 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 5.1649 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 5.1812 0.41% Ramalan HargaIntrepid Token (INT) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk INT pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $5.16 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaIntrepid Token (INT) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi INT, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $5.1607 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaIntrepid Token (INT) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi INT, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $5.1649 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaIntrepid Token (INT)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk INT ialah $5.1812 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Intrepid Token Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 405.42K$ 405.42K $ 405.42K Bekalan Peredaran 78.53K 78.53K 78.53K Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini INT ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, INT mempunyai bekalan edaran sebanyak 78.53K dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 405.42K. Lihat Harga Langsung INT

Intrepid Token Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Intrepid Token, harga semasa Intrepid Token ialah 5.16USD. Bekalan edaran Intrepid Token(INT) ialah 78.53K INT , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $405,417 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 1.63% $ 0.082664 $ 5.24 $ 5.03

7 Hari 1.21% $ 0.062353 $ 5.3574 $ 5.0294

30 Hari -3.37% $ -0.174095 $ 5.3574 $ 5.0294 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Intrepid Token telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.082664 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 1.63% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Intrepid Token didagangkan pada paras tertinggi $5.3574 dan paras terendah $5.0294 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 1.21% . Trend terkini ini mempamerkan potensi INT untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Intrepid Token telah mengalami perubahan sebanyak -3.37% , mencerminkan kira-kira $-0.174095 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa INT berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Intrepid Token (INT) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Intrepid Token ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan INT berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Intrepid Token untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi INT, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Intrepid Token. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan INT. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum INT untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Intrepid Token.

Mengapa Ramalan Harga INT Penting?

INT Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahINT berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,INT akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga INT pada bulan depan? Menurut Intrepid Token (INT) alat ramalan harga, harga INT yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 INT pada tahun 2026? Harga 1Intrepid Token (INT) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, INT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga INT pada tahun 2027? Intrepid Token (INT) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 INT menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga INT pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Intrepid Token (INT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga INT pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Intrepid Token (INT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 INT pada tahun 2030? Harga 1Intrepid Token (INT) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, INT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga INT untuk 2040? Intrepid Token (INT) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 INT menjelang tahun 2040.