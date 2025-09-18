Ion (ION) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Ion untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak ION yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Ion % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Ion Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Ion (ION) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Ion berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 71.86 pada tahun 2025. Ion (ION) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Ion berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 75.453 pada tahun 2026. Ion (ION) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ION yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 79.2256 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Ion (ION) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ION yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 83.1869 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Ion (ION) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ION pada tahun 2029 ialah $ 87.3462 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Ion (ION) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ION pada tahun 2030 ialah $ 91.7135 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Ion (ION) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Ion berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 149.3917. Ion (ION) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Ion berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 243.3434. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 71.86 0.00%

Statistik Harga Ion Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 1.53M$ 1.53M $ 1.53M Bekalan Peredaran 21.29K 21.29K 21.29K Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini ION ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, ION mempunyai bekalan edaran sebanyak 21.29K dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 1.53M. Lihat Harga Langsung ION

Ion Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Ion, harga semasa Ion ialah 71.86USD. Bekalan edaran Ion(ION) ialah 21.29K ION , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $1,531,426 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 2.36% $ 1.66 $ 73.54 $ 69.08

7 Hari -8.59% $ -6.1795 $ 82.5761 $ 68.9271

30 Hari -13.68% $ -9.8320 $ 82.5761 $ 68.9271 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Ion telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $1.66 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 2.36% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Ion didagangkan pada paras tertinggi $82.5761 dan paras terendah $68.9271 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -8.59% . Trend terkini ini mempamerkan potensi ION untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Ion telah mengalami perubahan sebanyak -13.68% , mencerminkan kira-kira $-9.8320 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa ION berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Ion (ION) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Ion ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan ION berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Ion untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi ION, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Ion. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan ION. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum ION untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Ion.

Mengapa Ramalan Harga ION Penting?

ION Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahION berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,ION akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga ION pada bulan depan? Menurut Ion (ION) alat ramalan harga, harga ION yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 ION pada tahun 2026? Harga 1Ion (ION) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, ION akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga ION pada tahun 2027? Ion (ION) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 ION menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga ION pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Ion (ION) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga ION pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Ion (ION) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 ION pada tahun 2030? Harga 1Ion (ION) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, ION akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga ION untuk 2040? Ion (ION) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 ION menjelang tahun 2040.