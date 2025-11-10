Islamic Coin (ISLM) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Islamic Coin untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak ISLM yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Islamic Coin % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Islamic Coin Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Islamic Coin (ISLM) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Islamic Coin berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.017184 pada tahun 2025. Islamic Coin (ISLM) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Islamic Coin berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.018044 pada tahun 2026. Islamic Coin (ISLM) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ISLM yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.018946 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Islamic Coin (ISLM) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ISLM yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.019893 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Islamic Coin (ISLM) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ISLM pada tahun 2029 ialah $ 0.020888 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Islamic Coin (ISLM) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ISLM pada tahun 2030 ialah $ 0.021932 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Islamic Coin (ISLM) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Islamic Coin berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.035726. Islamic Coin (ISLM) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Islamic Coin berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.058194. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.017184 0.00%

2026 $ 0.018044 5.00%

2027 $ 0.018946 10.25%

2028 $ 0.019893 15.76%

2029 $ 0.020888 21.55%

2030 $ 0.021932 27.63%

2031 $ 0.023029 34.01%

2032 $ 0.024180 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.025389 47.75%

2034 $ 0.026659 55.13%

2035 $ 0.027992 62.89%

2036 $ 0.029392 71.03%

2037 $ 0.030861 79.59%

2038 $ 0.032404 88.56%

2039 $ 0.034024 97.99%

2040 $ 0.035726 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Islamic Coin Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.017184 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.017187 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.017201 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.017255 0.41% Ramalan HargaIslamic Coin (ISLM) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk ISLM pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.017184 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaIslamic Coin (ISLM) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi ISLM, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.017187 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaIslamic Coin (ISLM) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi ISLM, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.017201 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaIslamic Coin (ISLM)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk ISLM ialah $0.017255 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Islamic Coin Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 38.23M$ 38.23M $ 38.23M Bekalan Peredaran 2.23B 2.23B 2.23B Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini ISLM ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, ISLM mempunyai bekalan edaran sebanyak 2.23B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 38.23M. Lihat Harga Langsung ISLM

Islamic Coin Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Islamic Coin, harga semasa Islamic Coin ialah 0.017184USD. Bekalan edaran Islamic Coin(ISLM) ialah 2.23B ISLM , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $38,232,955 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.63% $ -0.000110 $ 0.017308 $ 0.017150

7 Hari 2.21% $ 0.000379 $ 0.019290 $ 0.016661

30 Hari -11.13% $ -0.001912 $ 0.019290 $ 0.016661 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Islamic Coin telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000110 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.63% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Islamic Coin didagangkan pada paras tertinggi $0.019290 dan paras terendah $0.016661 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 2.21% . Trend terkini ini mempamerkan potensi ISLM untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Islamic Coin telah mengalami perubahan sebanyak -11.13% , mencerminkan kira-kira $-0.001912 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa ISLM berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Islamic Coin (ISLM) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Islamic Coin ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan ISLM berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Islamic Coin untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi ISLM, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Islamic Coin. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan ISLM. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum ISLM untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Islamic Coin.

Mengapa Ramalan Harga ISLM Penting?

ISLM Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahISLM berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,ISLM akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga ISLM pada bulan depan? Menurut Islamic Coin (ISLM) alat ramalan harga, harga ISLM yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 ISLM pada tahun 2026? Harga 1Islamic Coin (ISLM) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, ISLM akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga ISLM pada tahun 2027? Islamic Coin (ISLM) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 ISLM menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga ISLM pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Islamic Coin (ISLM) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga ISLM pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Islamic Coin (ISLM) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 ISLM pada tahun 2030? Harga 1Islamic Coin (ISLM) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, ISLM akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga ISLM untuk 2040? Islamic Coin (ISLM) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 ISLM menjelang tahun 2040.