Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Jones DAO % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Jones DAO Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Jones DAO (JONES) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Jones DAO berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.090025 pada tahun 2025. Jones DAO (JONES) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Jones DAO berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.094526 pada tahun 2026. Jones DAO (JONES) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan JONES yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.099252 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Jones DAO (JONES) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan JONES yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.104215 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Jones DAO (JONES) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran JONES pada tahun 2029 ialah $ 0.109425 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Jones DAO (JONES) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran JONES pada tahun 2030 ialah $ 0.114897 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Jones DAO (JONES) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Jones DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.187155. Jones DAO (JONES) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Jones DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.304856. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.090025 0.00%

2026 $ 0.094526 5.00%

2027 $ 0.099252 10.25%

2028 $ 0.104215 15.76%

2029 $ 0.109425 21.55%

2030 $ 0.114897 27.63%

2031 $ 0.120642 34.01%

2032 $ 0.126674 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.133007 47.75%

2034 $ 0.139658 55.13%

2035 $ 0.146641 62.89%

2036 $ 0.153973 71.03%

2037 $ 0.161671 79.59%

2038 $ 0.169755 88.56%

2039 $ 0.178243 97.99%

2040 $ 0.187155 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Jones DAO Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.090025 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.090037 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.090111 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.090394 0.41% Ramalan HargaJones DAO (JONES) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk JONES pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.090025 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaJones DAO (JONES) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi JONES, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.090037 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaJones DAO (JONES) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi JONES, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.090111 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaJones DAO (JONES)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk JONES ialah $0.090394 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Jones DAO Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 466.34K$ 466.34K $ 466.34K Bekalan Peredaran 5.19M 5.19M 5.19M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini JONES ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, JONES mempunyai bekalan edaran sebanyak 5.19M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 466.34K. Lihat Harga Langsung JONES

Jones DAO Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Jones DAO, harga semasa Jones DAO ialah 0.090025USD. Bekalan edaran Jones DAO(JONES) ialah 5.19M JONES , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $466,337 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.94% $ 0.000835 $ 0.090746 $ 0.087508

7 Hari 3.34% $ 0.003010 $ 0.098149 $ 0.086433

30 Hari -7.84% $ -0.007065 $ 0.098149 $ 0.086433 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Jones DAO telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000835 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.94% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Jones DAO didagangkan pada paras tertinggi $0.098149 dan paras terendah $0.086433 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 3.34% . Trend terkini ini mempamerkan potensi JONES untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Jones DAO telah mengalami perubahan sebanyak -7.84% , mencerminkan kira-kira $-0.007065 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa JONES berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Jones DAO (JONES) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Jones DAO ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan JONES berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Jones DAO untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi JONES, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Jones DAO. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan JONES. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum JONES untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Jones DAO.

Mengapa Ramalan Harga JONES Penting?

JONES Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahJONES berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,JONES akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga JONES pada bulan depan? Menurut Jones DAO (JONES) alat ramalan harga, harga JONES yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 JONES pada tahun 2026? Harga 1Jones DAO (JONES) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, JONES akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga JONES pada tahun 2027? Jones DAO (JONES) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 JONES menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga JONES pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Jones DAO (JONES) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga JONES pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Jones DAO (JONES) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 JONES pada tahun 2030? Harga 1Jones DAO (JONES) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, JONES akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga JONES untuk 2040? Jones DAO (JONES) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 JONES menjelang tahun 2040.