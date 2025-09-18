Joss Money (JMONEY) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Joss Money untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak JMONEY yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli JMONEY

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Joss Money % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Joss Money Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Joss Money (JMONEY) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Joss Money berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.002783 pada tahun 2025. Joss Money (JMONEY) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Joss Money berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.002922 pada tahun 2026. Joss Money (JMONEY) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan JMONEY yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.003068 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Joss Money (JMONEY) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan JMONEY yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.003221 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Joss Money (JMONEY) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran JMONEY pada tahun 2029 ialah $ 0.003382 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Joss Money (JMONEY) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran JMONEY pada tahun 2030 ialah $ 0.003551 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Joss Money (JMONEY) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Joss Money berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.005785. Joss Money (JMONEY) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Joss Money berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.009424. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.002783 0.00%

2026 $ 0.002922 5.00%

2027 $ 0.003068 10.25%

2028 $ 0.003221 15.76%

2029 $ 0.003382 21.55%

2030 $ 0.003551 27.63%

2031 $ 0.003729 34.01%

2032 $ 0.003916 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.004111 47.75%

2034 $ 0.004317 55.13%

2035 $ 0.004533 62.89%

2036 $ 0.004759 71.03%

2037 $ 0.004997 79.59%

2038 $ 0.005247 88.56%

2039 $ 0.005510 97.99%

2040 $ 0.005785 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Joss Money Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.002783 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.002783 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.002785 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.002794 0.41% Ramalan HargaJoss Money (JMONEY) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk JMONEY pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.002783 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaJoss Money (JMONEY) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi JMONEY, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.002783 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaJoss Money (JMONEY) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi JMONEY, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.002785 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaJoss Money (JMONEY)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk JMONEY ialah $0.002794 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Joss Money Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 2.77M$ 2.77M $ 2.77M Bekalan Peredaran 998.60M 998.60M 998.60M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini JMONEY ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, JMONEY mempunyai bekalan edaran sebanyak 998.60M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 2.77M. Lihat Harga Langsung JMONEY

Joss Money Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Joss Money, harga semasa Joss Money ialah 0.002783USD. Bekalan edaran Joss Money(JMONEY) ialah 998.60M JMONEY , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $2,769,287 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 1.35% $ 0 $ 0.002815 $ 0.002651

7 Hari -5.16% $ -0.000143 $ 0.003089 $ 0.002661

30 Hari -9.55% $ -0.000265 $ 0.003089 $ 0.002661 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Joss Money telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 1.35% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Joss Money didagangkan pada paras tertinggi $0.003089 dan paras terendah $0.002661 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -5.16% . Trend terkini ini mempamerkan potensi JMONEY untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Joss Money telah mengalami perubahan sebanyak -9.55% , mencerminkan kira-kira $-0.000265 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa JMONEY berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Joss Money (JMONEY) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Joss Money ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan JMONEY berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Joss Money untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi JMONEY, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Joss Money. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan JMONEY. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum JMONEY untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Joss Money.

Mengapa Ramalan Harga JMONEY Penting?

JMONEY Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahJMONEY berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,JMONEY akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga JMONEY pada bulan depan? Menurut Joss Money (JMONEY) alat ramalan harga, harga JMONEY yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 JMONEY pada tahun 2026? Harga 1Joss Money (JMONEY) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, JMONEY akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga JMONEY pada tahun 2027? Joss Money (JMONEY) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 JMONEY menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga JMONEY pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Joss Money (JMONEY) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga JMONEY pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Joss Money (JMONEY) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 JMONEY pada tahun 2030? Harga 1Joss Money (JMONEY) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, JMONEY akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga JMONEY untuk 2040? Joss Money (JMONEY) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 JMONEY menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang