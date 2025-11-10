Bursa MEXC / Ramalan Harga Kripto / Just a pulse guy (PULSEGUY) /

Dapatkan ramalan harga Just a pulse guy untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak PULSEGUY yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Just a pulse guy % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Just a pulse guy Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Just a pulse guy (PULSEGUY) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Just a pulse guy berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000307 pada tahun 2025. Just a pulse guy (PULSEGUY) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Just a pulse guy berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000322 pada tahun 2026. Just a pulse guy (PULSEGUY) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PULSEGUY yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.000338 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Just a pulse guy (PULSEGUY) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan PULSEGUY yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.000355 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Just a pulse guy (PULSEGUY) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PULSEGUY pada tahun 2029 ialah $ 0.000373 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Just a pulse guy (PULSEGUY) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PULSEGUY pada tahun 2030 ialah $ 0.000391 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Just a pulse guy (PULSEGUY) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Just a pulse guy berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000638. Just a pulse guy (PULSEGUY) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Just a pulse guy berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001039. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000307 0.00%

2026 $ 0.000322 5.00%

2027 $ 0.000338 10.25%

2028 $ 0.000355 15.76%

2029 $ 0.000373 21.55%

2030 $ 0.000391 27.63%

2031 $ 0.000411 34.01%

2032 $ 0.000432 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.000453 47.75%

2034 $ 0.000476 55.13%

2035 $ 0.000500 62.89%

2036 $ 0.000525 71.03%

2037 $ 0.000551 79.59%

2038 $ 0.000579 88.56%

2039 $ 0.000608 97.99%

2040 $ 0.000638 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Just a pulse guy Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.000307 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.000307 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.000307 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.000308 0.41% Ramalan HargaJust a pulse guy (PULSEGUY) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk PULSEGUY pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.000307 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaJust a pulse guy (PULSEGUY) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi PULSEGUY, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000307 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaJust a pulse guy (PULSEGUY) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi PULSEGUY, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000307 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaJust a pulse guy (PULSEGUY)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk PULSEGUY ialah $0.000308 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Just a pulse guy Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 289.18K$ 289.18K $ 289.18K Bekalan Peredaran 941.28M 941.28M 941.28M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini PULSEGUY ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, PULSEGUY mempunyai bekalan edaran sebanyak 941.28M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 289.18K. Lihat Harga Langsung PULSEGUY

Just a pulse guy Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Just a pulse guy, harga semasa Just a pulse guy ialah 0.000307USD. Bekalan edaran Just a pulse guy(PULSEGUY) ialah 941.28M PULSEGUY , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $289,184 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 8.52% $ 0 $ 0.000308 $ 0.000280

7 Hari -42.61% $ -0.000130 $ 0.000617 $ 0.000260

30 Hari 3.61% $ 0.000011 $ 0.000617 $ 0.000260 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Just a pulse guy telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 8.52% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Just a pulse guy didagangkan pada paras tertinggi $0.000617 dan paras terendah $0.000260 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -42.61% . Trend terkini ini mempamerkan potensi PULSEGUY untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Just a pulse guy telah mengalami perubahan sebanyak 3.61% , mencerminkan kira-kira $0.000011 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa PULSEGUY berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Just a pulse guy (PULSEGUY) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Just a pulse guy ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan PULSEGUY berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Just a pulse guy untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi PULSEGUY, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Just a pulse guy. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan PULSEGUY. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum PULSEGUY untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Just a pulse guy.

Mengapa Ramalan Harga PULSEGUY Penting?

PULSEGUY Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahPULSEGUY berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,PULSEGUY akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga PULSEGUY pada bulan depan? Menurut Just a pulse guy (PULSEGUY) alat ramalan harga, harga PULSEGUY yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 PULSEGUY pada tahun 2026? Harga 1Just a pulse guy (PULSEGUY) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, PULSEGUY akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga PULSEGUY pada tahun 2027? Just a pulse guy (PULSEGUY) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 PULSEGUY menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga PULSEGUY pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Just a pulse guy (PULSEGUY) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga PULSEGUY pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Just a pulse guy (PULSEGUY) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 PULSEGUY pada tahun 2030? Harga 1Just a pulse guy (PULSEGUY) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, PULSEGUY akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga PULSEGUY untuk 2040? Just a pulse guy (PULSEGUY) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 PULSEGUY menjelang tahun 2040.