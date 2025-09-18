KeyFi (KEYFI) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga KeyFi untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak KEYFI yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga KeyFi % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan KeyFi Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) KeyFi (KEYFI) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, KeyFi berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.019849 pada tahun 2025. KeyFi (KEYFI) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, KeyFi berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.020842 pada tahun 2026. KeyFi (KEYFI) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan KEYFI yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.021884 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. KeyFi (KEYFI) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan KEYFI yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.022978 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. KeyFi (KEYFI) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran KEYFI pada tahun 2029 ialah $ 0.024127 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. KeyFi (KEYFI) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran KEYFI pada tahun 2030 ialah $ 0.025333 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. KeyFi (KEYFI) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga KeyFi berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.041266. KeyFi (KEYFI) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga KeyFi berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.067218. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.019849 0.00%

2026 $ 0.020842 5.00%

2027 $ 0.021884 10.25%

2028 $ 0.022978 15.76%

2029 $ 0.024127 21.55%

2030 $ 0.025333 27.63%

2031 $ 0.026600 34.01%

2032 $ 0.027930 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.029327 47.75%

2034 $ 0.030793 55.13%

2035 $ 0.032333 62.89%

2036 $ 0.033949 71.03%

2037 $ 0.035647 79.59%

2038 $ 0.037429 88.56%

2039 $ 0.039301 97.99%

2040 $ 0.041266 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga KeyFi Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.019849 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.019852 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.019868 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.019931 0.41% Ramalan HargaKeyFi (KEYFI) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk KEYFI pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.019849 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaKeyFi (KEYFI) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi KEYFI, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.019852 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaKeyFi (KEYFI) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi KEYFI, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.019868 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaKeyFi (KEYFI)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk KEYFI ialah $0.019931 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga KeyFi Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 64.20K$ 64.20K $ 64.20K Bekalan Peredaran 3.23M 3.23M 3.23M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini KEYFI ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, KEYFI mempunyai bekalan edaran sebanyak 3.23M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 64.20K. Lihat Harga Langsung KEYFI

KeyFi Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung KeyFi, harga semasa KeyFi ialah 0.019849USD. Bekalan edaran KeyFi(KEYFI) ialah 3.23M KEYFI , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $64,196 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 2.22% $ 0.000431 $ 0.020103 $ 0.019285

7 Hari 6.49% $ 0.001288 $ 0.020052 $ 0.009788

30 Hari 11.98% $ 0.002378 $ 0.020052 $ 0.009788 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, KeyFi telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000431 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 2.22% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, KeyFi didagangkan pada paras tertinggi $0.020052 dan paras terendah $0.009788 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 6.49% . Trend terkini ini mempamerkan potensi KEYFI untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, KeyFi telah mengalami perubahan sebanyak 11.98% , mencerminkan kira-kira $0.002378 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa KEYFI berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga KeyFi (KEYFI) Berfungsi? Modul Ramalan Harga KeyFi ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan KEYFI berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap KeyFi untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi KEYFI, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga KeyFi. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan KEYFI. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum KEYFI untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan KeyFi.

Mengapa Ramalan Harga KEYFI Penting?

KEYFI Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahKEYFI berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,KEYFI akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga KEYFI pada bulan depan? Menurut KeyFi (KEYFI) alat ramalan harga, harga KEYFI yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 KEYFI pada tahun 2026? Harga 1KeyFi (KEYFI) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, KEYFI akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga KEYFI pada tahun 2027? KeyFi (KEYFI) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 KEYFI menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga KEYFI pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, KeyFi (KEYFI) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga KEYFI pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, KeyFi (KEYFI) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 KEYFI pada tahun 2030? Harga 1KeyFi (KEYFI) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, KEYFI akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga KEYFI untuk 2040? KeyFi (KEYFI) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 KEYFI menjelang tahun 2040.