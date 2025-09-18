Kick (KICK) Ramalan Harga (USD)

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Kick % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Kick Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Kick (KICK) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Kick berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001263 pada tahun 2025. Kick (KICK) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Kick berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001327 pada tahun 2026. Kick (KICK) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan KICK yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.001393 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Kick (KICK) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan KICK yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.001463 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Kick (KICK) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran KICK pada tahun 2029 ialah $ 0.001536 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Kick (KICK) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran KICK pada tahun 2030 ialah $ 0.001612 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Kick (KICK) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Kick berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.002627. Kick (KICK) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Kick berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004279. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.001263 0.00%

2026 $ 0.001327 5.00%

2027 $ 0.001393 10.25%

2028 $ 0.001463 15.76%

2029 $ 0.001536 21.55%

2030 $ 0.001612 27.63%

2031 $ 0.001693 34.01%

2032 $ 0.001778 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.001867 47.75%

2034 $ 0.001960 55.13%

2035 $ 0.002058 62.89%

2036 $ 0.002161 71.03%

2037 $ 0.002269 79.59%

2038 $ 0.002383 88.56%

2039 $ 0.002502 97.99%

2040 $ 0.002627 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Kick Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.001263 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.001263 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.001265 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.001269 0.41% Ramalan HargaKick (KICK) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk KICK pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.001263 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaKick (KICK) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi KICK, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.001263 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaKick (KICK) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi KICK, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.001265 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaKick (KICK)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk KICK ialah $0.001269 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Kick Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 153.36K$ 153.36K $ 153.36K Bekalan Peredaran 121.34M 121.34M 121.34M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini KICK ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, KICK mempunyai bekalan edaran sebanyak 121.34M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 153.36K. Lihat Harga Langsung KICK

Kick Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Kick, harga semasa Kick ialah 0.001263USD. Bekalan edaran Kick(KICK) ialah 121.34M KICK , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $153,362 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -49.45% $ -0.001236 $ 0.002500 $ 0.001263

7 Hari 0.31% $ 0.000003 $ 0.003601 $ 0.001252

30 Hari -74.47% $ -0.000941 $ 0.003601 $ 0.001252 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Kick telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.001236 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -49.45% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Kick didagangkan pada paras tertinggi $0.003601 dan paras terendah $0.001252 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.31% . Trend terkini ini mempamerkan potensi KICK untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Kick telah mengalami perubahan sebanyak -74.47% , mencerminkan kira-kira $-0.000941 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa KICK berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Kick (KICK) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Kick ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan KICK berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Kick untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi KICK, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Kick. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan KICK. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum KICK untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Kick.

Mengapa Ramalan Harga KICK Penting?

KICK Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahKICK berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,KICK akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga KICK pada bulan depan? Menurut Kick (KICK) alat ramalan harga, harga KICK yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 KICK pada tahun 2026? Harga 1Kick (KICK) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, KICK akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga KICK pada tahun 2027? Kick (KICK) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 KICK menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga KICK pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Kick (KICK) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga KICK pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Kick (KICK) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 KICK pada tahun 2030? Harga 1Kick (KICK) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, KICK akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga KICK untuk 2040? Kick (KICK) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 KICK menjelang tahun 2040.