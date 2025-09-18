Kine Protocol (KINE) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Kine Protocol untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak KINE yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli KINE

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Kine Protocol % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Kine Protocol Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Kine Protocol (KINE) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Kine Protocol berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001465 pada tahun 2025. Kine Protocol (KINE) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Kine Protocol berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001538 pada tahun 2026. Kine Protocol (KINE) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan KINE yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.001615 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Kine Protocol (KINE) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan KINE yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.001696 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Kine Protocol (KINE) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran KINE pada tahun 2029 ialah $ 0.001780 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Kine Protocol (KINE) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran KINE pada tahun 2030 ialah $ 0.001869 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Kine Protocol (KINE) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Kine Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.003045. Kine Protocol (KINE) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Kine Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004961. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.001465 0.00%

2026 $ 0.001538 5.00%

2027 $ 0.001615 10.25%

2028 $ 0.001696 15.76%

2029 $ 0.001780 21.55%

2030 $ 0.001869 27.63%

2031 $ 0.001963 34.01%

2032 $ 0.002061 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.002164 47.75%

2034 $ 0.002272 55.13%

2035 $ 0.002386 62.89%

2036 $ 0.002505 71.03%

2037 $ 0.002631 79.59%

2038 $ 0.002762 88.56%

2039 $ 0.002900 97.99%

2040 $ 0.003045 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Kine Protocol Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.001465 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.001465 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.001466 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.001471 0.41% Ramalan HargaKine Protocol (KINE) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk KINE pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.001465 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaKine Protocol (KINE) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi KINE, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.001465 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaKine Protocol (KINE) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi KINE, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.001466 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaKine Protocol (KINE)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk KINE ialah $0.001471 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Kine Protocol Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 29.61K$ 29.61K $ 29.61K Bekalan Peredaran 20.21M 20.21M 20.21M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini KINE ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, KINE mempunyai bekalan edaran sebanyak 20.21M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 29.61K. Lihat Harga Langsung KINE

Kine Protocol Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Kine Protocol, harga semasa Kine Protocol ialah 0.001465USD. Bekalan edaran Kine Protocol(KINE) ialah 20.21M KINE , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $29,613 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 2.17% $ 0 $ 0.001471 $ 0.001429

7 Hari -18.33% $ -0.000268 $ 0.002011 $ 0.001430

30 Hari -22.15% $ -0.000324 $ 0.002011 $ 0.001430 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Kine Protocol telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 2.17% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Kine Protocol didagangkan pada paras tertinggi $0.002011 dan paras terendah $0.001430 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -18.33% . Trend terkini ini mempamerkan potensi KINE untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Kine Protocol telah mengalami perubahan sebanyak -22.15% , mencerminkan kira-kira $-0.000324 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa KINE berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Kine Protocol (KINE) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Kine Protocol ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan KINE berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Kine Protocol untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi KINE, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Kine Protocol. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan KINE. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum KINE untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Kine Protocol.

Mengapa Ramalan Harga KINE Penting?

KINE Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahKINE berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,KINE akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga KINE pada bulan depan? Menurut Kine Protocol (KINE) alat ramalan harga, harga KINE yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 KINE pada tahun 2026? Harga 1Kine Protocol (KINE) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, KINE akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga KINE pada tahun 2027? Kine Protocol (KINE) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 KINE menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga KINE pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Kine Protocol (KINE) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga KINE pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Kine Protocol (KINE) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 KINE pada tahun 2030? Harga 1Kine Protocol (KINE) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, KINE akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga KINE untuk 2040? Kine Protocol (KINE) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 KINE menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang