Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Kinetic Kollective % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Kinetic Kollective Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Kinetic Kollective (NEBO) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Kinetic Kollective berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.881673 pada tahun 2025. Kinetic Kollective (NEBO) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Kinetic Kollective berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.925756 pada tahun 2026. Kinetic Kollective (NEBO) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NEBO yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.972044 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Kinetic Kollective (NEBO) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan NEBO yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 1.0206 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Kinetic Kollective (NEBO) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NEBO pada tahun 2029 ialah $ 1.0716 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Kinetic Kollective (NEBO) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran NEBO pada tahun 2030 ialah $ 1.1252 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Kinetic Kollective (NEBO) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Kinetic Kollective berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.8329. Kinetic Kollective (NEBO) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Kinetic Kollective berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.9856. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.881673 0.00%

2026 $ 0.925756 5.00%

2027 $ 0.972044 10.25%

2028 $ 1.0206 15.76%

2029 $ 1.0716 21.55%

2030 $ 1.1252 27.63%

2031 $ 1.1815 34.01%

2032 $ 1.2406 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.3026 47.75%

2034 $ 1.3677 55.13%

2035 $ 1.4361 62.89%

2036 $ 1.5079 71.03%

2037 $ 1.5833 79.59%

2038 $ 1.6625 88.56%

2039 $ 1.7456 97.99%

2040 $ 1.8329 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Kinetic Kollective Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.881673 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.881793 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.882518 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.885296 0.41% Ramalan HargaKinetic Kollective (NEBO) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk NEBO pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.881673 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaKinetic Kollective (NEBO) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi NEBO, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.881793 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaKinetic Kollective (NEBO) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi NEBO, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.882518 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaKinetic Kollective (NEBO)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk NEBO ialah $0.885296 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Kinetic Kollective Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Bekalan Peredaran 1.19M 1.19M 1.19M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini NEBO ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, NEBO mempunyai bekalan edaran sebanyak 1.19M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 1.05M. Lihat Harga Langsung NEBO

Kinetic Kollective Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Kinetic Kollective, harga semasa Kinetic Kollective ialah 0.881673USD. Bekalan edaran Kinetic Kollective(NEBO) ialah 1.19M NEBO , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $1,052,355 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 Hari 4.82% $ 0.042462 $ 0.972533 $ 0.839274

30 Hari -4.64% $ -0.040956 $ 0.972533 $ 0.839274 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Kinetic Kollective telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Kinetic Kollective didagangkan pada paras tertinggi $0.972533 dan paras terendah $0.839274 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 4.82% . Trend terkini ini mempamerkan potensi NEBO untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Kinetic Kollective telah mengalami perubahan sebanyak -4.64% , mencerminkan kira-kira $-0.040956 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa NEBO berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Kinetic Kollective (NEBO) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Kinetic Kollective ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan NEBO berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Kinetic Kollective untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi NEBO, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Kinetic Kollective. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan NEBO. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum NEBO untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Kinetic Kollective.

Mengapa Ramalan Harga NEBO Penting?

NEBO Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahNEBO berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,NEBO akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga NEBO pada bulan depan? Menurut Kinetic Kollective (NEBO) alat ramalan harga, harga NEBO yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 NEBO pada tahun 2026? Harga 1Kinetic Kollective (NEBO) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, NEBO akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga NEBO pada tahun 2027? Kinetic Kollective (NEBO) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 NEBO menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga NEBO pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Kinetic Kollective (NEBO) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga NEBO pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Kinetic Kollective (NEBO) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 NEBO pada tahun 2030? Harga 1Kinetic Kollective (NEBO) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, NEBO akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga NEBO untuk 2040? Kinetic Kollective (NEBO) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 NEBO menjelang tahun 2040.