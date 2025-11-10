Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Kinetiq Earn Vault untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak VKHYPE yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Kinetiq Earn Vault % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Kinetiq Earn Vault Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Kinetiq Earn Vault berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 42.83 pada tahun 2025. Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Kinetiq Earn Vault berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 44.9715 pada tahun 2026. Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan VKHYPE yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 47.2200 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan VKHYPE yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 49.5810 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran VKHYPE pada tahun 2029 ialah $ 52.0601 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran VKHYPE pada tahun 2030 ialah $ 54.6631 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Kinetiq Earn Vault berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 89.0404. Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Kinetiq Earn Vault berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 145.0375. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 42.83 0.00%

2026 $ 44.9715 5.00%

2027 $ 47.2200 10.25%

2028 $ 49.5810 15.76%

2029 $ 52.0601 21.55%

2030 $ 54.6631 27.63%

2031 $ 57.3962 34.01%

2032 $ 60.2661 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 63.2794 47.75%

2034 $ 66.4433 55.13%

2035 $ 69.7655 62.89%

2036 $ 73.2538 71.03%

2037 $ 76.9165 79.59%

2038 $ 80.7623 88.56%

2039 $ 84.8004 97.99%

2040 $ 89.0404 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Kinetiq Earn Vault Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 42.83 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 42.8358 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 42.8710 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 43.0060 0.41% Ramalan HargaKinetiq Earn Vault (VKHYPE) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk VKHYPE pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $42.83 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaKinetiq Earn Vault (VKHYPE) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi VKHYPE, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $42.8358 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaKinetiq Earn Vault (VKHYPE) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi VKHYPE, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $42.8710 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaKinetiq Earn Vault (VKHYPE)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk VKHYPE ialah $43.0060 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Kinetiq Earn Vault Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 351.09M$ 351.09M $ 351.09M Bekalan Peredaran 8.20M 8.20M 8.20M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini VKHYPE ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, VKHYPE mempunyai bekalan edaran sebanyak 8.20M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 351.09M. Lihat Harga Langsung VKHYPE

Kinetiq Earn Vault Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Kinetiq Earn Vault, harga semasa Kinetiq Earn Vault ialah 42.83USD. Bekalan edaran Kinetiq Earn Vault(VKHYPE) ialah 8.20M VKHYPE , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $351,094,354 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 5.63% $ 2.28 $ 43.1 $ 39.93

7 Hari 0.35% $ 0.148774 $ 43.4538 $ 37.3379

30 Hari 12.42% $ 5.3192 $ 43.4538 $ 37.3379 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Kinetiq Earn Vault telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $2.28 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 5.63% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Kinetiq Earn Vault didagangkan pada paras tertinggi $43.4538 dan paras terendah $37.3379 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.35% . Trend terkini ini mempamerkan potensi VKHYPE untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Kinetiq Earn Vault telah mengalami perubahan sebanyak 12.42% , mencerminkan kira-kira $5.3192 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa VKHYPE berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Kinetiq Earn Vault ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan VKHYPE berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Kinetiq Earn Vault untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi VKHYPE, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Kinetiq Earn Vault. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan VKHYPE. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum VKHYPE untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Kinetiq Earn Vault.

Mengapa Ramalan Harga VKHYPE Penting?

VKHYPE Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

