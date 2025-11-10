Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Kinetiq Staked HYPE untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak KHYPE yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Kinetiq Staked HYPE % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Kinetiq Staked HYPE Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Kinetiq Staked HYPE berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 42.37 pada tahun 2025. Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Kinetiq Staked HYPE berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 44.4885 pada tahun 2026. Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan KHYPE yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 46.7129 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan KHYPE yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 49.0485 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran KHYPE pada tahun 2029 ialah $ 51.5009 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran KHYPE pada tahun 2030 ialah $ 54.0760 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Kinetiq Staked HYPE berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 88.0841. Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Kinetiq Staked HYPE berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 143.4798. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 42.37 0.00%

2026 $ 44.4885 5.00%

2027 $ 46.7129 10.25%

2028 $ 49.0485 15.76%

2029 $ 51.5009 21.55%

2030 $ 54.0760 27.63%

2031 $ 56.7798 34.01%

2032 $ 59.6188 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 62.5997 47.75%

2034 $ 65.7297 55.13%

2035 $ 69.0162 62.89%

2036 $ 72.4670 71.03%

2037 $ 76.0904 79.59%

2038 $ 79.8949 88.56%

2039 $ 83.8897 97.99%

2040 $ 88.0841 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Kinetiq Staked HYPE Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 42.37 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 42.3758 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 42.4106 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 42.5441 0.41% Ramalan HargaKinetiq Staked HYPE (KHYPE) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk KHYPE pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $42.37 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaKinetiq Staked HYPE (KHYPE) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi KHYPE, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $42.3758 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaKinetiq Staked HYPE (KHYPE) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi KHYPE, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $42.4106 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaKinetiq Staked HYPE (KHYPE)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk KHYPE ialah $42.5441 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Kinetiq Staked HYPE Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 1.44B$ 1.44B $ 1.44B Bekalan Peredaran 34.11M 34.11M 34.11M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini KHYPE ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, KHYPE mempunyai bekalan edaran sebanyak 34.11M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 1.44B. Lihat Harga Langsung KHYPE

Kinetiq Staked HYPE Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Kinetiq Staked HYPE, harga semasa Kinetiq Staked HYPE ialah 42.37USD. Bekalan edaran Kinetiq Staked HYPE(KHYPE) ialah 34.11M KHYPE , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $1,443,341,164 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 4.84% $ 1.96 $ 42.59 $ 39.67

7 Hari -0.16% $ -0.069685 $ 43.1364 $ 37.0000

30 Hari 15.16% $ 6.4228 $ 43.1364 $ 37.0000 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Kinetiq Staked HYPE telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $1.96 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 4.84% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Kinetiq Staked HYPE didagangkan pada paras tertinggi $43.1364 dan paras terendah $37.0000 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.16% . Trend terkini ini mempamerkan potensi KHYPE untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Kinetiq Staked HYPE telah mengalami perubahan sebanyak 15.16% , mencerminkan kira-kira $6.4228 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa KHYPE berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Kinetiq Staked HYPE ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan KHYPE berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Kinetiq Staked HYPE untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi KHYPE, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Kinetiq Staked HYPE. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan KHYPE. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum KHYPE untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Kinetiq Staked HYPE.

Mengapa Ramalan Harga KHYPE Penting?

KHYPE Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

