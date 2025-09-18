King Shiba (KINGSHIB) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga King Shiba untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak KINGSHIB yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli KINGSHIB

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga King Shiba % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan King Shiba Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) King Shiba (KINGSHIB) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, King Shiba berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.002184 pada tahun 2025. King Shiba (KINGSHIB) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, King Shiba berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.002293 pada tahun 2026. King Shiba (KINGSHIB) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan KINGSHIB yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.002408 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. King Shiba (KINGSHIB) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan KINGSHIB yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.002528 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. King Shiba (KINGSHIB) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran KINGSHIB pada tahun 2029 ialah $ 0.002655 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. King Shiba (KINGSHIB) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran KINGSHIB pada tahun 2030 ialah $ 0.002787 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. King Shiba (KINGSHIB) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga King Shiba berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004541. King Shiba (KINGSHIB) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga King Shiba berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.007397. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.002184 0.00%

2026 $ 0.002293 5.00%

2027 $ 0.002408 10.25%

2028 $ 0.002528 15.76%

2029 $ 0.002655 21.55%

2030 $ 0.002787 27.63%

2031 $ 0.002927 34.01%

2032 $ 0.003073 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.003227 47.75%

2034 $ 0.003388 55.13%

2035 $ 0.003558 62.89%

2036 $ 0.003736 71.03%

2037 $ 0.003922 79.59%

2038 $ 0.004119 88.56%

2039 $ 0.004324 97.99%

2040 $ 0.004541 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga King Shiba Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.002184 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.002184 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.002186 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.002193 0.41% Ramalan HargaKing Shiba (KINGSHIB) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk KINGSHIB pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.002184 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaKing Shiba (KINGSHIB) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi KINGSHIB, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.002184 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaKing Shiba (KINGSHIB) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi KINGSHIB, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.002186 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaKing Shiba (KINGSHIB)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk KINGSHIB ialah $0.002193 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga King Shiba Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 648.07K$ 648.07K $ 648.07K Bekalan Peredaran 296.69M 296.69M 296.69M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini KINGSHIB ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, KINGSHIB mempunyai bekalan edaran sebanyak 296.69M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 648.07K. Lihat Harga Langsung KINGSHIB

King Shiba Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung King Shiba, harga semasa King Shiba ialah 0.002184USD. Bekalan edaran King Shiba(KINGSHIB) ialah 296.69M KINGSHIB , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $648,067 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 13.27% $ 0.000255 $ 0.002266 $ 0.001887

7 Hari 11.10% $ 0.000242 $ 0.002324 $ 0.001806

30 Hari 12.10% $ 0.000264 $ 0.002324 $ 0.001806 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, King Shiba telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000255 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 13.27% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, King Shiba didagangkan pada paras tertinggi $0.002324 dan paras terendah $0.001806 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 11.10% . Trend terkini ini mempamerkan potensi KINGSHIB untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, King Shiba telah mengalami perubahan sebanyak 12.10% , mencerminkan kira-kira $0.000264 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa KINGSHIB berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga King Shiba (KINGSHIB) Berfungsi? Modul Ramalan Harga King Shiba ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan KINGSHIB berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap King Shiba untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi KINGSHIB, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga King Shiba. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan KINGSHIB. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum KINGSHIB untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan King Shiba.

Mengapa Ramalan Harga KINGSHIB Penting?

KINGSHIB Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahKINGSHIB berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,KINGSHIB akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga KINGSHIB pada bulan depan? Menurut King Shiba (KINGSHIB) alat ramalan harga, harga KINGSHIB yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 KINGSHIB pada tahun 2026? Harga 1King Shiba (KINGSHIB) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, KINGSHIB akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga KINGSHIB pada tahun 2027? King Shiba (KINGSHIB) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 KINGSHIB menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga KINGSHIB pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, King Shiba (KINGSHIB) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga KINGSHIB pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, King Shiba (KINGSHIB) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 KINGSHIB pada tahun 2030? Harga 1King Shiba (KINGSHIB) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, KINGSHIB akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga KINGSHIB untuk 2040? King Shiba (KINGSHIB) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 KINGSHIB menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang