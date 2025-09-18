Klaytn Dai (KDAI) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Klaytn Dai untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak KDAI yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli KDAI

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Klaytn Dai % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Klaytn Dai Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Klaytn Dai (KDAI) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Klaytn Dai berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.088464 pada tahun 2025. Klaytn Dai (KDAI) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Klaytn Dai berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.092887 pada tahun 2026. Klaytn Dai (KDAI) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan KDAI yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.097531 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Klaytn Dai (KDAI) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan KDAI yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.102408 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Klaytn Dai (KDAI) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran KDAI pada tahun 2029 ialah $ 0.107528 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Klaytn Dai (KDAI) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran KDAI pada tahun 2030 ialah $ 0.112904 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Klaytn Dai (KDAI) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Klaytn Dai berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.183910. Klaytn Dai (KDAI) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Klaytn Dai berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.299570. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.088464 0.00%

2026 $ 0.092887 5.00%

2027 $ 0.097531 10.25%

2028 $ 0.102408 15.76%

2029 $ 0.107528 21.55%

2030 $ 0.112904 27.63%

2031 $ 0.118550 34.01%

2032 $ 0.124477 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.130701 47.75%

2034 $ 0.137236 55.13%

2035 $ 0.144098 62.89%

2036 $ 0.151303 71.03%

2037 $ 0.158868 79.59%

2038 $ 0.166812 88.56%

2039 $ 0.175152 97.99%

2040 $ 0.183910 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Klaytn Dai Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.088464 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.088476 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.088548 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.088827 0.41% Ramalan HargaKlaytn Dai (KDAI) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk KDAI pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.088464 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaKlaytn Dai (KDAI) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi KDAI, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.088476 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaKlaytn Dai (KDAI) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi KDAI, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.088548 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaKlaytn Dai (KDAI)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk KDAI ialah $0.088827 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Klaytn Dai Semasa Harga Semasa ---- -- Perubahan Harga (24J) -- Modal Pasaran $ 916.18K$ 916.18K $ 916.18K Bekalan Peredaran 10.36M 10.36M 10.36M Kelantangan (24J) ---- -- Kelantangan (24J) -- Harga terkini KDAI ialah --. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Tambahan pula, KDAI mempunyai bekalan edaran sebanyak 10.36M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 916.18K. Lihat Harga Langsung KDAI

Klaytn Dai Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Klaytn Dai, harga semasa Klaytn Dai ialah 0.088464USD. Bekalan edaran Klaytn Dai(KDAI) ialah 10.36M KDAI , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $916,179 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 1.07% $ 0.000935 $ 0.08919 $ 0.086496

7 Hari -2.28% $ -0.002020 $ 0.091215 $ 0.086652

30 Hari -0.60% $ -0.000530 $ 0.091215 $ 0.086652 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Klaytn Dai telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000935 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 1.07% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Klaytn Dai didagangkan pada paras tertinggi $0.091215 dan paras terendah $0.086652 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -2.28% . Trend terkini ini mempamerkan potensi KDAI untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Klaytn Dai telah mengalami perubahan sebanyak -0.60% , mencerminkan kira-kira $-0.000530 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa KDAI berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Klaytn Dai (KDAI) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Klaytn Dai ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan KDAI berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Klaytn Dai untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi KDAI, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Klaytn Dai. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan KDAI. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum KDAI untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Klaytn Dai.

Mengapa Ramalan Harga KDAI Penting?

KDAI Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahKDAI berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,KDAI akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga KDAI pada bulan depan? Menurut Klaytn Dai (KDAI) alat ramalan harga, harga KDAI yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 KDAI pada tahun 2026? Harga 1Klaytn Dai (KDAI) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, KDAI akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga KDAI pada tahun 2027? Klaytn Dai (KDAI) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 KDAI menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga KDAI pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Klaytn Dai (KDAI) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga KDAI pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Klaytn Dai (KDAI) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 KDAI pada tahun 2030? Harga 1Klaytn Dai (KDAI) hari ini ialah -- . Mengikut modul ramalan di atas, KDAI akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga KDAI untuk 2040? Klaytn Dai (KDAI) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 KDAI menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang